Venezolano se viraliza por sentida crítica a sus padres pro Nicolás Maduro: “Les lavaron el cerebro para siempre”

Un venezolano radicado en Panamá compartió un mensaje viral dirigido a sus padres, criticándolos por su apoyo continuo al régimen de Nicolás Maduro. El mensaje, que se difundió rápidamente en redes sociales, expresa su frustración por lo que él percibe como una manipulación informativa por parte del gobierno.

En su mensaje, el venezolano afirma que sus padres confían exclusivamente en la información que reciben del canal de televisión estatal, lo cual, según él, les ha impedido ver la realidad de la crisis en Venezuela, más aún luego de las elecciones presidenciales de este domingo, cuestionadas por casi todo el mundo. Esta situación ha creado una brecha significativa entre él y sus padres, quienes permanecen en el país.

“¡Me duele tanto esto! Después de 10 años que emigré... Es increíble... Maldito sea Chávez y toda su maldita gente...”, escribió el usuario de “X”, que dejó un pantallazo de la conversación con su madre en Whatsapp.

“Mamá, ¿sabes qué? No hablemos más... Tú y mi papá solo creen en lo que ven en el canal del Estado. No salen a la calle. no trabajan... no hacen nada para saber lo que realmente está pasando en el país”, parte diciéndole a su madre.

“Para ustedes, el criterio es solo lo que diga Maduro y su gente. Les lavaron el cerebro para siempre. Me da tanta tristeza y pena que mis padres, ya casi con 80 años, sigan apoyando un régimen que prácticamente les robó los sueños y el futuro a la gran mayoría de jóvenes venezolanos. Chao”, terminó el mensaje.

Este tipo de conflictos familiares no es raro entre los venezolanos que han emigrado, quienes a menudo se encuentran en desacuerdo con sus familiares en Venezuela respecto a la situación política del país. La emigración masiva ha generado una diáspora que frecuentemente se enfrenta a estos desafíos emocionales y comunicacionales.

El mensaje viral ha resonado con muchas personas que se identifican con la experiencia de este venezolano, reflejando un sentimiento común entre aquellos que han dejado su país en busca de mejores oportunidades. Las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo, así como de historias similares de otros emigrantes.

Sin embargo, también ha habido reacciones negativas, con algunos usuarios acusando al joven de faltar el respeto a sus padres. Este incidente pone de relieve la polarización que persiste entre los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, en cuanto a la percepción de la situación política.

Cibernauta recibe apoyo en las redes

“Qué lástima que no entiendan ni con manzanas todo lo que representa el chavismo y aun así lo defiendan hasta la muerte”, “Quebrar familias y separarnos como país fue el mejor logro del régimen, es hasta macabra la manera que logran que alguien se ponga en contra de sus propios hijos. Siento mucho esta separación forzada, espero que tu vida te traiga siempre personas que te abracen”, “Hace 7 años no hablo con mi padre y varios familiares a causa de lo mismo. Murieron con el chavismo y ahí quedarán”; “Mi abuela con la misma vaina. De pana provoca no mandarles ni un dólar más y que se sostengan con lo que les da maduro a ver. Porque no entiendo xuxa! Siempre diciendo que todo caro que no se encuentra nada que está todo mal que le mandemos. No entiendo”; “te acompaño hermana, yo viví la misma situación con mi papá, no vale la pena tienen el cerebro lavado. Que se queden con su maldito chavismo ya que no les importan sus hijos”, son solo una pequeña muestra de los comentarios.