“Hoy más que nunca nos levantamos inspirados”: El presidente Daniel Noboa y su felicitación para Daniel Pintado

El presidente Daniel Noboa agradeció a Daniel Pintado por invitar nuevamente a soñar a sus compatriotas tras conquistar la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Gracias Daniel Pintado por invitarnos nuevamente a soñar, por llevar en alto el nombre de nuestro país. Ecuador sigue rompiéndola, hoy más que nunca nos levantamos inspirados, reconociendo nuestro verdadero potencial como ecuatorianos para construir el país que tanto merecemos”

En una entrevista a la prensa ecuatoriana en París, Pintado recordó que su entrenador (Andrés Chocho) le solía decir que él es “un carro de seis velocidades. Guárdate esa sexta velocidad”.

“Íbamos en quinta, íbamos en quinta, y él mismo me dijo ‘es momento de sacar sexta’”, relató al señalar que cuando faltaban unos 200 metros de la meta vio la cinta que marcaba el final de la carrera y no sabía si era para él. ”No sabía si es que era realidad (...) no me la creía”, señaló al apunar que “con Dios todo es posible”.

En su cuenta de la red social X, el Ministerio del Deporte señaló que Ecuador está “pintado de oro” al referirse a la primera medalla de oro en las olimpiadas de París, y recordó que Pintado es el segundo marchista ecuatoriano en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, luego de Jefferson Pérez, en Atlanta 1996.

”Llegó la primera”, anotó el Ministerio antes de señalar que Pintado “brilló por todo lo alto en la prueba de los 20 km marcha”.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), publicó una fotografía de Pintado junto al exmarchista Jefferson Pérez, en su cuenta X y resaltó: “Toda una historia... Pasaron 28 años para que un ecuatoriano vuelva a llevarse una medalla de ORO en los 20 km marcha en unos Juegos Olímpicos”.