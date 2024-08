Leonardo Caiza es un hombre de 67 años que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2022, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

Caiza es el primer ecuatoriano que inició el procedimiento para recibir la eutanasia desde su despenalización el 7 de febrero del 2024. Su esposa, apoya su decisión y con lágrimas en los ojos también expresó su dolor. “Como quisiera yo, poder ayudarle, pero no está a mi alcance. No puedo hacer nada. Sí me duele”, dijo en Ecuavisa.

Leonardo Caiza, el primer ecuatoriano que inició el proceso para acceder a la eutanasia (ECUAVISA)

Requisitos para la eutanasia en Ecuador

La eutanasia, según el reglamento, es un procedimiento que consiste en la administración de fármacos en dosis letales, con el objetivo de causar la muerte anticipada a una persona con una enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible, solicitada de manera voluntaria, informada e inequívoca por el paciente o su representante legal.

Los requisitos para solicitar el proceso para la aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria, consiste en un Informe Médico suscrito por el o los médicos tratantes de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y un diagnóstico definitivo de la enfermedad o lesión corporal.

Mientras que para la Eutanasia Activa Avoluntaria, entre los requisitos a cumplir, se requiere que haya documentos de voluntades anticipadas o testamento vital notariados y copia de la decisión judicial que respalde la representación legal.

A cargo de la revisión de los requisitos, estará el Comité Interdisciplinario para resolver la Aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria, el cual, una vez activado, tendrá un plazo de 10 días para emitir la resolución del caso.

El Comité estará conformado por tres médicos especialistas, según el caso a tratar, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un bioeticista, un abogado, un trabajador social y el representante de la sociedad civil de un Comité de Ética Asistencial para la Salud.

El equipo interdisciplinario brindará información clara, objetiva, idónea y oportuna del procedimiento de la eutanasia sea al paciente o representante legal que expresa la solicitud, así como, de su derecho a desistir de la misma.

Paola Roldán

Paola Roldán, una mujer que sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue quien logró despenalizar la eutanasia en Ecuador, falleció el 12 de marzo en Quito cuando esperaba la implementación de la legislación y los protocolos que regularán la muerte digna en el país.

Paola “murió en paz y rodeada de su familia íntima”, después de que hace tres días perdiese la voz por completo, mencionaron los familiares.