Abogado de uno de los oficiales procesados en el caso Aidita Ati se pronuncia: “es muy dudoso que hayan hecho eso”

La Fiscalía informó que se vinculó al subteniente del Ejército Luis Fierro y la Capitán María Vaca en el caso que investiga el femicidio de Aidita Pamela Ati Gavilanez, en calidad de cómplices, por lo que ahora son seis implicados en la instrucción fiscal que se extendió por 30 días más.

En primera instancia, los cuatro sospechosos eran los mayores Xavier Pinoargote y Freddy Quintanilla, el teniente Johan Mena y el subteniente Ángel Jiménez, quienes están recluidos en la cárcel cuatro de Quito.

El Dr. Paúl Vergara, abogado del subteniente Jiménez, en un entrevista con Metro Ecuador, señaló que la última vinculación que se hizo este martes 30 de julio, para los conocedores del Derecho, y quienes están como defensa de los procesados, que no tiene otro sentido más que a Fiscalía se le acabó el tiempo.

“Se le acabó el tiempo de una instrucción fiscal que desde todo punto de vista ha sido mal llevada en el tema de investigación. Lo más importante de una investigación es lo preciso y concreto que uno debe ser dentro de la etapa investigativa que lógicamente le corresponde al ministerio público. La fiscal ha tenido falencias que son la verdad increíbles, muy agravantes, ante un trabajo que lo que está buscando es una cacería de brujas y sostener una acusación fiscal sobre cuatro implicados, entre los cuales estoy yo a cargo de la defensa del subteniente Ángel Jiménez que no tiene nada que ver”, expresó el abogado Vergara.

Subteniente Ángel Jiménez. Imagen: captura de pantalla

También se refirió a que se trata de un proceso viciado adentro de las falencias de Fiscalía. Sin embargo, especificó que existen documentos que llegaron después de una audiencia de formulación de cargos y se les realizó una formulación de cargos con documentos “simplemente referenciales”.

“Esto no se puede dar desde ningún punto de vista ya que las personas están garantizadas con la seguridad jurídica, que es el emblema de cada país, que lo que hace es bloquear los peligros constitucionales e inconstitucionales y todos los peligros blindándole a una persona que es lo más importante, la presunción de inocencia”, explica el Dr. Paúl Vergara.

“Se busca pruebas que no tienen ninguna razón de ser”

El Dr. Vergara dijo que dentro de la investigación, Fiscalía no tiene clara la tipología del delito, porque, a criterio del abogado, el femicidio tiene algunos atributos y elementos obligatorios:

“Ejemplo: la relación de poder. Ejemplo: que sea sistemático. Ejemplo: que sea entre hombre y mujer. Por esta situación es que nosotros necesitamos y estamos en busca de destruir la teoría de Fiscalía porque ha vinculado a una oficial mujer y un hombre más. ¿Qué quiere decir esto? Esta vinculación lo que hace es que a Fiscalía se le caiga la teoría que tiene, porque simplemente ya no se volvería un femicidio, se volvería un caso de asesinato y lo que está haciendo es buscando elementos de convención que no poseen, es por eso que están pidiendo 30 días más”.

El abogado señaló esto, a pesar de que la Fiscalía y la defensa de la familia de Aidita Ati dieran a conocer desde un inicio que el cuerpo de la subteniente, tenía huellas de violencia física y sexual.

Implicados en el femicidio de la subteniente Pamela Ati. Imagen: Cortesía

“Así lo determinaron las pericias practicada tras confirmarse que se trataba de una muerte violenta”, informó el ministerio público. Asimismo que, los cuatro uniformados procesados en flagrancia –el 30 de junio de 2024– (Xavier Pinoargote, Freddy Quintanilla, Johan Mena y Ángel Jiménez), habrían estado presentes en los últimos momentos de vida de la víctima.

El Dr. Paúl Vergara también agregó: “las versiones han dejado más dudas que certezas. No solo eso. Cuento algo que me pareció anecdótico. Una de las personas involucradas, un efectivo militar asistió a la versión hace un par de días y al terminar la versión de esta persona, me permití preguntar: ¿en dónde estaba el abogado que le estaba acompañando? La señorita fiscal ni siquiera se percató que tomó una versión sin un abogado de confianza de esta persona. Este tipo a aberraciones jurídicas son las que se están viviendo adentro de este proceso, es a lo que se están enfrentando personas inocentes”.

<i><b>“Yo le puedo decir que tengo la certeza de que los cuatro oficiales, los mayores, un teniente y un subteniente, es muy dudoso que haya hecho eso, o esten involucrados como autores dentro de este hecho tan fatídico. Y entendemos, no estamos diciendo que aquí no ha pasado nada. Por supuesto, aquí ha pasado algo. Hay una oficial asesinada. Tenemos que entender el clamor de la familia de la subteniente Ati. Pero no por eso, acusar y señalar con el dedo a personas que no tienen nada que ver”.</b></i> — Dr. Paúl Vergara, defensa del subteniente Ángel Jiménez