Tras una alerta de robo, unidades del Distrito de Policía Eugenio Espejo se trasladaron hasta las calles Eloy Alfaro e Higueras donde está ubicada una gasolinera en el norte de Quito.

PUBLICIDAD

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, un ciudadano, la víctima de robo, denunció que aproximadamente a las 20h45 del sábado 26 de julio de 2024, después de comprar hot dogs en un local de la gasolinera, vio que el vidrio posterior de lado derecho de la puerta de su vehículo color rojo se encontraba roto.

Por lo que después de revisar el interior de su auto, se percató de que se sustrajeron varios equipos tecnológicos, entre ellos:

Una laptop valorada en USD 2 500, una cámara valorada en USD 2 000, dos estabilizadores valorados en USD 1 000, un paquete de micrófonos valorados USD 800, cinco celulares (un iPhone 7, y cuatro de sistema android) valorados en USD 700, una pantalla de 14 pulgadas valorada en USD 1500 dólares y un iPad marca iPhone valorado en USD 1000. Es decir, un total de USD 9 500.

De igual manera, le robaron sus documentos personales. Los gendarmes se entrevistaron con la promotora del local donde la víctima compró comida, y le solicitaron, en compañía del ciudadano perjudicado, que les faciliten los videos de las cámaras de seguridad de todo el establecimiento y del parqueadero.

Sin embargo, la trabajadora señaló que dentro del local no existe ningún cuarto de control de cámaras y ellos no tienen acceso, ya que toda esa información de videos se manejan desde la ciudad de Guayaquil, por lo que la persona perjudicada debe solicitar a la empresa dichos videos mediante un abogado particular.

Le rompieron el vidrio del carro y le robaron más de USD 9 000 en equipos tecnológicos en el norte de Quito. Imagen: Cortesía

Acciones preventivas ejecutadas por la Policía

Los uniformados también llamaron a la cabina de rastreo para solicitar la ubicación de uno de los teléfonos celulares robados; sin embargo, el teléfono estaba apagado y no arrojaba ninguna ubicación.

PUBLICIDAD

Así también, este lunes 29 de julio de 2024, los gendarmes tomaron contacto con el gerente del local quien les indicó que no va a dar ningun tipo de información de lo ocurrido, ya que ellos no están autorizados.

De igual manera, los gendarmes le recomendaron que al momento de que los clientes estacionen sus vehículos, les den las respectivas recomendaciones de no dejar ningún tipo de objeto de valor.