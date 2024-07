Cuenca: Femicida de Maribel C. deberá cumplir 34 años de cárcel

La Fiscalía Provincial del Azuay, dio a conocer que Carlos Joan C. deberá cumplir una pena de 34 años y 8 meses, por el femicidio de Maribel C., ciudadana de 47 años, quien fue golpeada, agredida sexualmente y estrangulada por el ciudadano en mención, y que además, después de su muerte, desfiguró su rostro con una piedra y abandonó el cuerpo en el patio de una casa deshabitada, en medio de basura y maleza.

Femicida de Maribel Castillo (Internet)

Sentencia a femicida

En la audiencia de apelación, Fiscalía insistió en que Carlos Joan C. ejerció –sobre la víctima– una relación de poder en un contexto de violencia física y sexual, por lo que solicitó a los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay que modifiquen la sentencia emitida por el Tribunal Penal de primera instancia y cambien el tipo penal de asesinato a femicidio.

También pidió que se ratifique la pena de treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad impuesta al agresor.

Maribel Castillo, hallada sin vida en Cuenca (Twitter)

Femicidio en Cuenca

La titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género Nro. 5 de Cuenca expuso que las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima –especialmente las de carácter sexual, evidencian que la muerte de se dio por razones de género y que se trata de un femicidio sexual.

Los magistrados aceptaron el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y –en la sentencia emitida por escrito.

Maribel Castillo, hallada muerta tras varios días desaparecida (Twitter)

Contexto

El 20 de febrero de 2023, Maribel C. acudió al domicilio de su mamá en el barrio El Rosal, en Cuenca, para celebrar las festividades de Carnaval. Allí ingirió bebidas alcohólicas con su mamá, hermano y Carlos Joan C., vecino y amigo de la familia.

Maribel C. decidió retirarse del domicilio. Carlos Johan C. vio que ella se encontraba en estado etílico y le ofreció acompañarla a tomar un taxi afuera de la vivienda, la víctima nunca abordó un taxi, sino que fue llevada por Carlos Joan C. hasta la parte posterior de una casa deshabitad. El cuerpo de la mujer fue hallado tres días después en el lugar de los hechos.