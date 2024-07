Padre de la subteniente Pamela Ati pide a Daniel Noboa que exija a los mandos militares que se haga justicia en el caso

A las 09h00 de la mañana de este lunes 29 de julio de 2024, colectivos sociales, allegados y familiares de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes se dieron cita en los exteriores del Ministerio de Defensa Nacional para exigir justicia a un mes del asesinato de la oficial que fue perpetrado al interior del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana.

PUBLICIDAD

En el caso existen cuatro oficiales procesados, presuntos implicados en el femicidio. Se trata de los mayores Xavier Pinoargote y Freddy Quintanilla; el Teniente Johan Mena y el subteniente Ángel Jiménez.

Luis Ati, padre de la subteniente Aidita Ati, se pronunció frente a los medios de comunicación. El familiar de la oficial llegó con un gorro militar que era de ella en sus manos y con su ojos llenos de lágrimas, al cumplirse un mes del cruel crimen que arrebató el crimen de su “preciosa hija”:

“Ha sido un mes donde no sé si han pasado los días o las noches. Un mes que ya no me escribe mi preciosa ratoncita. Un mes que le han quitado la vida a una familia, le han quitado la vida a un padre, a una madre a un hermano.... Porque le cegaron los ojos de una forma cobarde, de una forma vil. (...) Ojalá la justicia, la sabiduría de los señores jueces pueda promulgar de la manera más correcta para salvaguardar la vida de las mujeres”.

Luis Ati a Daniel Noboa que se haga justicia

Asimismo, el padre Aidita, hizo un pedido al presidente de la República, Daniel Noboa, quien en su calidad de primer mandatario es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Quiero hacer un llamado muy especial al señor presidente constitucional de la República, Daniel Noboa, que por intermedio de él, como comando en jefe de las Fuerzas Armadas que exijan a los más altos mandos militares que se haga justicia, que se vincule, que se aclare esta situación, porque la muerte de mi preciosa hija no puede quedar en la impunidad”, expresó Luis Ati.

Asimismo, agregó: “en vista de que somos de un apellido humilde, de un apellido indígena, si lo somos y los digo con orgullo, pero de un corazón noble, sincero, honrado, pero también de corazón guerreo y perseverante... ¡Llegaremos a las últimas consecuencias para que se aclare la vera! Para que el culpable o los culpables que le cegaron la vida de una forma cobarde a mi hija paguen con lo que manda la ley y se pueda limpiar el nombre de una institución como es el Ejército Ecuatoriano, al cual serví por 27 años”.