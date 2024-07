Lo que se sabe de la desaparición de Mónica León en Cuenca

Mónica Marlene León Solís desapreció el pasado el pasado 13 de junio de 2024. Según la versión de sus familiares, ella salió de un hospital ubicado en la ciudad de Cuenca, pero no regresó a casa.

“Realmente estamos desesperados, hemos tomados estas medidas ya que no hemos tenido resultados por parte de las autoridades. Va a ser un mes y 15 días y no hemos tenido respuestas. No sabemos nada de Mónica León que es mi madre, y hemos optado por esto, para presionar y por favor pedirles que nos ayuden a ubicar su paradero, ¿qué pasó con ella? Tenemos muchas preguntas y no tenemos respuestas absolutamente de nada”, expresó la hija de Mónica, Erika Rodríguez, en una entrevista con el medio digital Crónica Cuenca.

Este lunes 29 de julio de 2024su familia decidió hacer un marcha pacífica en la ciudad por su familiar y por personas desaparecidas que están en la misma situación.

“Justicia no hay. La gente está desapareciendo y qué pasa con ellos. Salen de su trabajo, de su casa y no regresan, y eso está preocupante. Esperamos que se unan muchas personas, que nos apoyen con esto, ya que son muchos días que ella no ha aparecido y le esperamos en casa”, agregó Rodríguez.

Sobre su desaparición

Carlos Rodríguez, esposa de Mónica León, contó que desapareció luego de haber cumplido con su jornada laboral en el Hospistal Vicente Corral de Cuenca.

“Ella terminó su horario de trabajo. La último que se pudo apreciar en las cámaras internas se pudo apreciar que salió a las 03h50 de la tarde. Entonces desde esa fecha y hora, no sabemos del paradero hasta la fecha”, dio a conocer Rodríguez.

Él y su hija llevan puestos una camiseta que lleva la fotografía de Mónica León, la misma que dice: “No descansaremos hasta dar con los responsables de tu desaparición”.

La marcha de los familiares de Mónica Marlene León Solís se dirigió hacia la Gobernación de la provincia de Azuay, donde realizaron un plantón pacífico.