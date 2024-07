Las inconsistencias en el caso que investiga el femicidio de la subteniente Pamela Ati

La subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes fue asesinada al interior del Fuerte Milita Napo, ubicado en la provincia de Orellana. La oficial fue hallada sin vida y con signos de violencia al interior de su habitación. Pese a que los dos mayores del Ejército: Xavier Pinoargonte, Freddy Quitanilla, el Teniente Johan Mena y el subteniente Ángel Jiménez fueron procesados, existen algunas inconsistencias en el caso, que son cuestionados por la abogada de los familiares de al víctima.

La Dra. Paola Montoya, abogada de la familia Ati, explicó a Metro Ecuador cómo funcionan las villas de los oficiales al interior del cuartel donde acabaron con la vida de Aidita.

“Hay que aclarar que como es una institución militar están separadas las villas que corresponden a los oficiales que son casados. Hay otras que son netamente para los oficiales solteros, y están separadas las villas y habitaciones de las oficiales mujeres”, dio a conocer la abogada.

Asimismo, señaló que de los uniformados procesados, unos estaban en las vilas de oficiales casados y otras en la de solteros; sin embargo, algo falló:

“Lo que sorprende dentro de estas instituciones siempre debe haber una persona que está controlando el ingreso a esas instalaciones por más de que sean de hombres o mujeres, siempre hay un reporte, falló esa parte”.

Sobre las inconsistencias

La Dra. Paola Monotya cuestiona varios hechos que rodearon el crimen en contra de Aidita previamente y se suscitaron adentro del cuartel:

“Hay que tomar en cuenta una situación, que estaban a dentro de una institución militar. Si estaba permitido un acto... Pero luego de eso, ellos empiezan a tomar, a libar, que eso es prohibido... Las personas encargadas que fueron a verificar supuestamente este hecho, tuvieron que haber parado, pero no. ¿Qué hicieron? Ordenaron a otras personas para que supuestamente le ayuden a llevar a una oficial a la habitación”., aseguró la defensa de la familia Ati.

También agregó: “Siempre hay personas que están rondando porque hay la guardia, no sabemos por qué no la hay, el comandante no lo ha explicado. Cuando se pasa la información de las novedades que hubo en esa fiesta, no las reportan cuando hacen el parte, que normalmente lo pasan a las 18h30 o 19h00. No reportan la novedad de que supuestamente hicieron este ‘acto de caballerosidad’ (los principales acusados), aduciendo en las versiones para que no tengan problema supuestamente al otro día si le despertaban, para que no tengan sanciones”.

La instrucción fiscal por el caso Aidita Ati está por finalizar. Sin embargo, la defensa de la víctima buscará a que se vinculen a un subteniente y a una capitán, ya que existirían datos que presumen participaron en el crimen.