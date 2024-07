Cárcel para un policía y un militar por robar casas con falsos operativo

La Fiscalía General del Estado informó sobre el inicio de un proceso penal contra Eddys M. (agente policial en servicio activo), Mauricio V., Alexi L., Nelson C., Jonathan H., Óscar G. (expolicía), Luis J., Jael Ch., Johny L., Freddy R. (miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo), Ronal H. (ex policía), Javier C. y Joselin I. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de robo y tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Todos fueron detenidos la madrugada del 23 de julio de 2024, durante un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional, en el que se ejecutaron diecinueve allanamientos a varios inmuebles ubicados en Pichincha, Guayas y Manabí, donde se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, uniformes policiales, chalecos antibalas, un drone y otros indicios.

La investigación –a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot)– se inició en marzo de 2023: a través de partes investigativos se determinaron indicios de la participación de los procesados en el cometimiento de varios hechos delictivos, como el robo a domicilios, vehículos blindados de empresas de seguridad y tráfico de drogas.

En la audiencia de formulación de cargos –que inició la noche del 23 de julio, fue suspendida en horas de la madrugada de ayer (24 de julio) y se reinstaló en la tarde–, la Fiscal que actuó en la diligencia expuso ante el Juez Especializado Anticorrupción y Crimen Organizado los elementos de convicción recabados, como el informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telefónicos, la sinopsis de las conversaciones mantenidas por los integrantes de la organización delictiva, entre otros elementos.

Con base en el pedido motivado de Fiscalía, el Magistrado dictó orden de prisión preventiva para todos los involucrados. El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.