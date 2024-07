Madre denuncia abuso sexual y violación en contra de sus hijas en Quito: “la verdad es que no pude defenderlas”

Un nuevo caso de abuso sexual conmociona a Quito. Dos menores de 16 y 14 años fueron víctimas de abuso sexual. Su madre, quien hace la denuncia, señaló que el presunto responsable es el padrastro de ellas.

PUBLICIDAD

Los hechos sucedieron en el sur de la capital. De acuerdo a la versión de Cristina (nombre protegido), madre de las menores, el sujeto habría abusado y violado a sus dos hijas por más de un año. Sin embargo, fue hace poco que se enteró y por ello pide que se haga justicia para que el caso no quede en la impunidad.

“No he sabido que mi hija sufría abuso sexual y la verdad es que no pude defenderla... La niña no me contaba, no quería decir nada... Ya ha sido casi un año, desde el mes de junio del año pasado... Le abusaba sexualmente y después le amenazó para que no le diga nada a su mamá porque si le dice a su mamá van a pasar peores cosas... La amenazaba...”, cuenta la madre de las víctimas en una entrevista con Metro Ecuador. También dijo que las engañaba con objetos.

“Del miedo la niña no cuenta... Mi sospecha fue porque la otra niña de 14 años... Cuando conversamos se puso a llorar y me dijo mamá yo también quiero contarle algo... A mi también me empieza a tocar mis senos y mis piernas... Cuando le alzo la mano a mi me pega y por eso dice que soy grosera... La otra niña también dijo que la pegaba...”, agregó.

Asimismo, una de las niñas también le dijo a su madre entre lágrimas: “si me llega a pasar algo y usted no es capaz de defenderme, yo salgo de la casa y nunca más voy a volver”.

De acuerdo al testimonio, Cristina le preguntó por qué no le contó, a lo que ella solo supo responder que tiene miedo. Luego, el domingo 21 de julio, cuando se quedó con su hija de 16 años, le preguntó qué le pasaba:

“Llora, y me dice que no pasa nada... Mija, le digo, no me ocultes por favor, yo te voy a ayudar, yo no le voy a dar la razón al señor... Ustedes son mis hijas... Ahí dijo, sí, fue una vez... Fueron las únicas palabras que me dijo... De ahí , el domingo en la tarde el señor (presunto agresor) volvió a salir al sector de Machachi a dejar la comida de unos animalitos, donde mis padres... Y el señor se fue con mi otra hija de 14 y mi otra pequeña de 8 años... Salió, yo cogí y fui para la Fiscalía y puse la denuncia”, señala Cristina.

PUBLICIDAD

También agregó que en la curva de Santa Rosa, para ir a Machachi el sujeto habría estacionado el carro, le habría tocado la pierna y otra vez sus senos a la menor: “la niña le quita la mano, él le pega, llega la niña y me cuenta”.

Ahí la madre de las menores llamó a la Policía Nacional y con ayuda de los vecinos lo detuvieron. Al presunto agresor lo procesaron, pero lo dejaron en libertad, cuestión que le causa temor a la madre de las víctimas.

“Ahorita vivo sola con mis tres hijas, todavía... Yo tengo temor, tengo miedo, no puedo dormir en paz...”, finalizó la madre de las menores.

Versión del abogado de las víctimas

El Dr. Jesús López, abogado de las víctimas, dio a conocer a Metro Ecuador que se enteró del hecho este martes 23 de julio de 2024, por lo que expresó lo siguiente:

“Debemos indicar que en este tipo de casos la justicia debe actuar de una forma contundente y completamente objetiva. Mire que la detención de este ciudadano se da en flagrancia por el abuso sexual que estaba perpetrando el día mismo de los hechos que fue detenido en contra de la segunda menor de edad, de la niña que tiene 14 años. Pero ya tenían como antecedente que habría perpetrado el hecho de violación por reiteradas ocasiones en contra de la hija, de la hermana de 16 años”.

Asimismo, señaló: “en el momento que toman procedimiento los señores policías, de manera errada conducen a la persona aprehendida a la unidad de flagrancia aquí en Quito, donde le realizan las primeras diligencias periciales a la menor que fue abusada sexualmente, entre ellos la pericia psicológica... Cuando se dan cuenta los señores policías del error, lo trasladan hacia la jurisdicción, la competencia de Machachi, y en el camino le van indicando a la madre de la víctima que hay que realizar las pericias nuevamente ya que no tenían validez en la ciudad de Quito”.

“Es decir, someter a revictimización a la menor de edad, y lo más sorpresivo, que una vez que se realiza la diligencia de calificación de flagrancia en donde existían elementos contundentes en virtud de la pericia psicológica que se realizó a la menor de manera emergente, el juez decide dejarlo en libertad. Miren que las fronteras son fácilmente permeables. Esta persona puede darse a la fuga tranquilamente, conociendo ya que no solo ha sido denunciado por el hecho de abuso sexual en contra de la menor de 14 años, sino de violación en contra de la menor que actualmente tiene 16 años, él facilito puede irse del país, considerando que la condena en caso de la violación puede llegar a las 29 años de cárcel... Entonces esto podría incentivar la fuga”, agrega el Dr. Jesús López.

La defensa de las víctimas también dijo que es algo que llama poderosamente la atención, ya que no sabe qué ocurrió en esa audiencia de calificación de flagrancia, pero deja sentado es que si el acusado se llega a fugar, si el caso llega a quedar en la impunidad, responsabiliza a la autoridad judicial que lo dejó en libertad.

El padrastro de las menores fue procesado por el delito de abuso sexual. Pese a ello, el juez de la causa no le dictó prisión preventiva, sino medidas alternativas: presentación periódica y prohibición de salida del país.