Chito Vera quiere ‘noquear el hambre’ con su ‘Chito Burger’

Marlon ‘Chito’ Vera quiere noquear el hambre con el lanzamiento de la ‘Chito Burger’. El momento propicio para hacerlo es en el aclamado Burger Show 2024, que se efectuará el 26, 27 y 28 de julio en la explanada del Riocentro El Dorado, en Guayaquil.

Chef Chi, como también se le conoce al luchador en la cocina, ha creado tres hamburguesas las cuales prometen conquistar el paladar de los ecuatorianos. The Chito Legacy Burger, The KO Burger, y The Takedown Burger.

Estas creaciones incluyen una salsa especial ideada por el propio Chito, la cual se ha inspirado en su carrera deportiva y su pasión por la cocina.

El Burger Show contará con la participación de reconocidos artistas internacionales y nacionales como Dekko, Dicapo, Mach&Daddy y Guayaquil City Band. El evento promete ser un fin de semana lleno de música en vivo y experiencias gastronómicas únicas.

Además, el último día del evento estará dedicado a los concursos, incluyendo el emocionante concurso de “Comeburger”, así como la búsqueda de “La Mejor Hamburguesa del Ecuador”, seguido de una gran premiación para los ganadores.