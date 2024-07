Senador uruguayo provoca escándalo con brutales declaraciones sobre la homosexualidad

El senador uruguayo Guillermo Domenech ya ha comenzado a dar vuelta al mundo por sus dichos contra la homosexualidad. Y es que en el Congreso dio su opinión sobre toda la agenda de derechos. Pero lejos, su entrevista en el programa ‘Fácil Desviarse de FM Del Sol’, lanzó la frase que ha impactado a muchos: “No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado”.

“Nacemos hombre y mujer”, puntualizó el senador y con respecto a los términos intermedios, dijo que “la verdad es que no. Pueden haber conductas que no se ajusten al patrón. Esas cosas no tengo por qué promoverlas cuando el niño tiene cinco, seis o siete años. Tengo que dejar que el niño madure”.

“Uno es hombre o es mujer. Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman. Lo que es, es; lo que no es, no es. Lo que pasa es que partimos de principios lógicos distintos”, dijo a los periodistas.

“El homosexual es homosexual y se acabó. Es problema de él”, respondió. “Es una conducta personal con la que yo disiento y está condenado desde el Levítico a Romanos I. Los que tenemos una formación cristiana podemos decir que es una conducta equivocada. Esto no quiere decir que no respetemos a la persona porque incluso los mandamientos exigen amar al prójimo como a ti mismo”, agregó.

“Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no”, sentenció.

¿Y las personas trans?

En la misma entrevista, el senador puntualizó que “para mí no hay una mujer trans. Es un hombre que se viste de mujer. Si le hacen una autopsia dentro de 5.000 años o le hacen un estudio genético, va a surgir que es hombre o es mujer. Una cosa es la conducta que yo tengo y otra cosa es lo que soy. Yo soy lo que soy. Ahora, me puedo imaginar mil cosas distintas: me puedo creer Einstein. ¿Por qué le tengo que decir mujer a alguien que se disfraza de mujer?”.

De acuerdo a lo que cita Infobae, Domenech le respondió al periodista que le dijo que quizás debía ser educado, que “quizás lo tenga que tratar porque esa persona está teniendo un problema psiquiátrico”.