Guayaquil tendrá dos sesiones solemnes por sus 489 años de fundación, este 25 de julio

Este 2024 Guayaquil cumplirá 489 años de fundación y tradicionalmente se alista la ceremonia conocida como sesión solemne donde se realiza una serie de actividades de celebración y reconocimiento ciudadano, pero este año la Alcaldía de Guayaquil y el Gobierno Nacional celebrarán por separado, según han comunicado.

PUBLICIDAD

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha anunciado que la sesión solemne será el 25 de julio, a las 18:30, en el Palacio de Cristal. “Nosotros no podemos ser falsos. No hay una buena relación (con el régimen). No vamos a invitar a nadie del Gobierno a las fiestas de Guayaquil”, ha sentenciado Álvarez.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa presidirá otra sesión solemne en honor a Guayaquil, el 25 de julio, a las 18h00, en la Gobernación de Guayas, en compañía de ministros de Gobierno y otras autoridades.

Ambos funcionarios han mostrado sus diferencias políticas en reiteradas ocasiones.