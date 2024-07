Joven se lanzó de taxi informal luego de que intentaron escopolaminarla en Quito

El hecho sucedió el pasado viernes 12 de julio de 2024. Cristina (nombre protegido) salió de una discoteca ubicada en el norte de Quito, con rumbo a su domicilio. Sin embargo, cuando tomó un taxi por medio de una aplicación, en el trayecto intentaron escopolaminarla, por lo que optó por botarse del vehículo, mientras este estaba en movimiento en plena Av. República.

PUBLICIDAD

“Fui a celebrar el cumpleaños de una amigo. Estuve en la discoteca desde las 21h00 y decidí irme a mi casa a las 12h00, un horario nocturno temprano... No estaba ebria, estaba consciente... Por lo general me suelen ir a dejar, pero como todos querían seguir farreando, dije me voy para no interrumpirles, por lo que decidí tomar un taxi por aplicación”, contó la joven a Metro Ecuador.

Cuando salió Cristina vio que era un vehículo tipo automóvil de color gris, conducido por un hombre de entre uno 35, 40 años. Se sentó adelante, en el puesto del copiloto y la carrera arrancó.

“Yo estaba ahí, revisando mi celular cuando empiezo a sentir que mi boca estaba reseca, una sensación áspera como que lastimaba la garganta y luego empecé a tener full sueño, pesado... Ya me empecé a sentir un poco mareada y la visión se me empezó a nublar y dije entre mi: ‘ok, o sea no me siento bien y no estoy ebria, qué me están pasando’”, agregó

Luego, Cristina tuvo esa sensación como de que tenía que salir de allí, se empezó a desesperar, por lo que el conductor del vehículo le dijo: “no tranquila, todo va a estar bien... Yo dije no necesito salir, no quiero estar aquí y el me decía no, tranquila, todo va a estar bien... Me acuerdo que iba conduciendo, abrí la puerta, me quiso detener y le dije, no suéltame o me tiro, y el tipo me dijo sáltate, sáltate si quieres, y me salté del carro”.

Esto fue en la Av. República, en el trayecto que va en dirección a la Av. 6 de diciembre. Una vez que Cristina saltó, el sujeto aceleró y se fue. La joven fue auxiliada por un grupo de jóvenes que la vieron arrastrándose a la vereda, esto supo por su primo, porque una vez en la calle, ella ya no recordó nada más.

“Me encontraron, dijeron que vieron un bulto y que pensaron que era un muerto... Vieron que estaba desorientada, me arrastraron a la vereda y luego de eso, les di el número de mi mami y de mi primo que me sé de memoria.... Me dijeron que yo estaba reaccionando con el olor del tabaco, por lo que me estaban fumando en la cara... Mi primo llegó, dijo que estaba desorientada, la mirada ida y me llevaron en el carro, donde tuve nauseas, que me provocaron vómito al otro día”, agrega la joven.

Cristiana se lastimó las piernas y la espalda tras haberse saltado del carro. Aseguró que va a poner una denuncia sobre lo sucedido, pese a que la cuenta del sujeto fue borrada de la aplicación de carreras.