Los padecimientos que terminaron con la vida de Fresia Saavedra, ícono del pasillo

La música ecuatoriana ha sufrido una pérdida irreparable. La ‘Señora del Pasillo’, Fresia Saavedra, falleció este 18 de julio en la ciudad de Guayaquil.

La mujer que tenía 90 años se encontraba en cuidados intensivos desde hace aproximadamente un mes. Múltiples padecimientos médicos aquejaron su salud, además de una accidente en su morada.

Según reveló Extra, Fresia tenía afectado el hígado, los riñones y otros problemas más relacionados con la diabetes, sumado a una fuerte caída que sufrió en su casa. Hasta este miércoles la mujer permanecía aislada en una casa de salud.

¿Qué pasó en su caída?

El citado medio habló con su hija Hilda Murillo en abril pasado. La misma contó que Fresia sufrió una caída tras la cual perdió el conocimiento y desde entonces no despertaba.

“No saben el dolor que siento por mi madre. Era mi ídolo, mi compañera, mi artista, mi reina. Mi Señora del Pasillo (como ha sido denominada) se me va. Tiene 20 días que ya no habla, no tiene sentido, está dormida. Desde el momento en que se cayó, perdió el conocimiento. Está intubada”, comentó.

¿Quién era Fresia Saavedra?

La representante del pasillo cantaba de forma profesional desde los 12 años. Ella pudo grabar seis temas musicales en compañía de Julio Jaramillo cuando iniciaba su carrera.