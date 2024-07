Locutor de radio cuenta cómo fue víctima de robo en el sur de Quito:

La inseguridad no da tregua en Quito, y esta vez -por segunda ocasión- la víctima fue un reconocido locutor de radio, quien sufrió un robo bajo la modalidad del ‘bujillazo’ en el sur de la capital.

Se trata de Nicolas Espinosa, quien es el presentación del programa radial ‘Radiación Temprana’ en Radio Canela. En una entrevista con Metro Ecuador cuenta que el pasado lunes 15 de julio de 2024, alrededor de las 20h20, iba a bordo de su vehículoa dejarle a su promotora en su domicilio en el sector de Luluncoto.

“Veníamos desde la Villaflora y tomamos la calle que va hasta la recoleta (Av. Jaime del Castillo). Estaban como unos 10 carros adelante mío, cuando de pronto salen de los matorrales corriendo un chico primero, no me imagine que era un ladrón, cuando vino directo con una bujía donde el copiloto y reventó el vidrio del copiloto, donde estaba sentada mi madre, le reventó la ventana en la cara y se metió adelante de la palanca donde estaban mis cosas y agarró mi billetera y mis dos celulares con los que grabo con los que grabo contenido, mis instrumentos de trabajo”, contó Espinosa.

Nicolas trató de forcejear con el antisocial, momento en que golpeó con el codo a su madre, por lo que le soltó, ya que no quería que le haga más daño.

“Veo que se acerca tres tipos más, vi que no hay nadie atrás mío, puse la marcha en retro y me fui en retro, como unos 20 metros para atrás... Ellos se quedaron campantes, en ese momento pasaron mil ideas por mi cabeza, pero mi madre, mi hermana y mi amiga, ellas me dijeron. ‘¡dale, dale!’ Al estar con tres mujeres en mi vehículo, me hizo pensar mejor y no tomé ninguna decisión errónea, y arranqué a toda velocidad con dirección a Luluncoto”, agregó.

Pese a que llamó al ECU 911 su emergencia no fue atendida

Nicolas Espinosa aseguró que fue a dejar a su amiga, a su madre y junto con su hermana se fueron a dar la vuelta:

“Fuimos a buscar la Policía más cercana, porque llamamos al ECU 911 y no decían nada, me pasaron a la Policía nunca me dijo el protocolo, solo me dijo un momento por favor ya le voy a pasar a la Policía, y la Policía, nunca dijo buenas noches habla la Policía, solo dijo: ‘haló, haló'... Le digo beunas noches me robaron aquí en La Recoleta, a media cuadra del Ministerio de Defensa”, señala el locutor de Radio Canela.

Luego bajando por la Napo encontró a un patrullero con dos Policías, por la Av. Napo, se paró y les denunció que le robaron, por lo que pidió que lo acompañen; sin embargo, solo le preguntaron donde se suscitó el robo, al dar la respuesta Nicolas, él gendarme le dijo que no es su jurisdicción y que iba a llamar al móvil para que lo atiendan.

Sin embargo, se fue para una zona alta donde logró grabar la Av. Jaime del Castillo, donde los antisociales seguían delinquiendo: “yo llamaba a la Policía y decían que ya van en camino y nunca aparecieron... Vino una motocicleta en contra vía cogió algo que le dieron los manes, que yo asumo que eran mis celulares, mis cosas y se fueron”, también denuncia Espinosa.

Finalmente, Nicolas Espinosa nunca recibió ayuda por parte de la Policía. Además, cuando fue a poner la denuncia en la Fiscalía Provincial, le dijeron que se iban a demorar, por lo que le dijeron que mejor vaya al siguiente día a las 08h00 am. Sin embargo, el locutor, para agilizar el proceso, decidió poner la denuncia ante la Policía Judicial.

Espinosa también denunció del hecho en sus redes sociales en varios videos. Finalmente lo único que expresó fue que lo que queda es cuidarse entre ciudadanos ya que no hay garantías.