Nuevo video muestra cómo la bala rozó la cabeza de Donald Trump

El atentado contra Donald Trump durante un mitin político sigue siendo analizado desde distintos ángulos, tales como la actuación del Servicio Secreto, versiones de los asistentes, opiniones de expertos, el modo de vida del tirador, y demás aristas. Ahora, salió a luz un nuevo video, que detalla lo cerca que pasó la bala de su cabeza y se salvó por un leve movimiento de cabeza.

PUBLICIDAD

Es un gesto que él suele hacer cuando habla y que siempre es exagerado por parte de actores que suelen imitarlo.

“ Lo más increíble fue que no solo giré (la cabeza), sino que giré en el momento exacto y en la cantidad justa ”, dijo el candidato presidencial a New York Post. La bala iba directo a su cabeza, pero Trump dio rápido un pequeño giro que hizo que la bala rozara su cráneo, y diera en su oreja, como un milagro

Donald Trump segundos antes del atentado en Butler, Pensilvania. Foto: Captura Forbes Youtube.

La cuenta @rawsalerts de la red social X mostró un video, que simuló con Inteligencia Artificial el momento exacto cuando la bala hirió a Trump en la oreja, se ve cómo el pequeño y rápido giro de su cabeza le salvó la vida.

“Observe cómo un nuevo análisis de visualización captura el momento exacto en el que Donald Trump escapó por poco de un incidente que puso en peligro su vida durante el mitin de Butler, Pensilvania, que tuvo lugar el sábado pasado por la noche. Trump contó cómo giró la cabeza en el último momento para echar un vistazo a las estadísticas de inmigración ilegal mostradas en el gran Jumbotron y, según se informa, le dijo al ex médico de la Casa Blanca, Ronny Jackson: ‘Ese gráfico que estaba mirando me salvó la vida’. Si no lo hubiera apuntado y girado la cabeza para mirar, esa bala me habría dado justo en la cabeza”, dice @rawsalerts.

El FBI comprobó que se trató de un intento de asesinato, mientras tanto, las averiguaciones siguen por parte de las autoridades para aclarar los hechos y determinar responsabilidad en cuanto a la fallar en la seguridad durante el mitin del candidato presidencial.