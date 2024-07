“El tiempo de los Glas y de los Muentes se acabó”: Daniel Noboa desde a su arribo a Durán con tanques militares

El Presidente Daniel Noboa lideró una intervención que busca mitigar la inseguridad y el crimen organizado en Durán, provincia de Guayas. Con casco y chaleco blindado, rodeado por uniformados de las Fuerzas Armadas, ingresó a la Finca Delia, zona, conocida como uno de los reductos criminales y asentamientos irregulares.

Ello se dio luego de una serie de allanamientos y operativos con los que se busca desmantelar a bandas de crimen organizado. Noboa llegó en una caravana que incluía unas tres tanquetas militares, que portaban banderas de Ecuador.

“En uno de los operativos de esta madrugada se ha desarticulado una especie de oficina paralela del Municipio; ahí, aparentemente se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. Eso es el viejo Ecuador, con un nivel de corrupción sin límites. Quiero que sepan que no tenemos miedo, no le debemos nada a nadie, no venimos con promesas, estamos aquí con acciones, tomaremos Durán por nuestras propias manos y se la devolveremos a los verdaderos y únicos dueños, las familia durandeñas”, dijo Noboa.

Sobre esta oficina alterna no dio más detalles. Sin embargo, aseguró que van a permanecer los operativos a fin de realizar una “purga del viejo Ecuador”. Agregó que en estos controles se detectó que grupos criminales operaban para el tráfico de tierras y un nivel de corrupción sin límites.