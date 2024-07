Quito: en una casa ubicada en Quitumbe almacenaban armas; además aprehendieron a presuntos integrantes de Los Choneros

Este martes 16 de julio de 2024, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo «Renacer 17», en el cual se realizó un allanamiento en Quitumbe, en el sur de Quito, en un inmueble que almacenaba armas de fuego; además aprehendieron a cinco personas presuntamente pertenecientes al GDO Los Choneros.

Luego de investigaciones, se localizó un inmueble en Quitumbe que sería utilizado por el GDO Los Choneros, en el que se almacenaban armas de fuego que servían para cometer ilícitos.

Es así que las autoridades procedieron a la verificación de dicho inmueble y en la terraza se encontró un arma de fuego tipo lanza cohetes.

De inmediato se verificó en los alrededores, en donde se identificó a varias personas en actitud sospechosa a quienes, al momento de realizarles el registro, se les encontró en su poder armas de fuego, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y dinero en efectivo.

Las personas aprehendidas de nacionalidad ecuatoriana son: Steveen C., Adriana M., Nohely M., quienes no registran antecedentes y Ruperto M., que registra antecedentes por asociación ilícita. También se capturó a Eiton C. de nacionalidad extranjera, de 32 años de edad.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

Quito: en una casa ubicada en Quitumbe almacenaban armas de presuntos integrantes de Los Choneros. Imagen: Policía Nacional

Indicios hallado por las autoridades:

01 arma de fuego tipo lanza cohetes

03 armas de fuego tipo revolver

10 dispositivos móviles

34 municiones

Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

Dinero en efectivo