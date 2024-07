Candidata chilena a alcaldía abrió OnlyFans y prometió “desnudar” problemáticas

Se trata de Catalina San Martín, quiene ejerce su puesto de concejal y también es candidata a una alcaldía en Chile. La mujer quiere representar a la comuna de Las Condes, por lo que abrió una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans.

Según medio internacionales, por medio de un comunicado se informó que San Martín busca “desnudar” las problemáticas de la comuna a través de su perfil, por medio de la plataforma azul.

Incluso en su perfil de Instagram anunció la noticia:

“Hola, soy Cata San Martín, abogada de la Universidad Católica, mamá de cuatro niños, concejala de Las Condes, también vecina... Y quiero ser la próxima alcaldesa de Las Condes... Y sí me abrí un OnlyFans... Para desnudar las verdades de Las Condes... Para tener tu atención, denuncié la verdad del CESFAM, fiscalicé la verdad de las viviendas de rotonda Atenas... Soy de chaqueta y zapatillas, me gusta estar en terreno, me gusta estar con la gente para fiscalizar y aportar desde y para los vecinos... No quiero que mi comuna se transforme en un trampolín político, tampoco quiero ser presidenciable... Quiero ganar, quiero ser alcaldesa para que Las Condes vuelva a hacer Las Condes”, expresó en un video San Martín.

Lo que se sabe de su cuneta de OnlyFans

Catalina San Martín abrió un perfil gratuito, cuya primera publicación será compartida este lunes 15 de julio, a las 20:00 horas.

“Dentro de su contenido promete desnudar las verdades de Las Condes y abordar las problemáticas que han sido conocidas en la comuna”, se asegura en el comunicado.

A la cuenta de San Martín se puede acceder en https://onlyfans.com/catasanmartin.