Alondra Santiago, seguirá fuera de Ecuador: Jueza negó la acción de protección

La periodista cubana Alondra Santiago había solicitó a la Justicia de Ecuador que anule la decisión del Gobierno del presidente Daniel Noboa de expulsarle del país mediante la cancelación de su visado, un acto aparentemente relacionado con las críticas de la comunicadora hacia la Administración del gobernante.

PUBLICIDAD

Este 15 de julio se reinstaló la audiencia reservada por la acción de protección solicitada por Santiago. La anterior diligencia del 5 de julio se suspendió tras dos horas de la exposición de argumentos donde un representante del Viceministerio de Movilidad Humana aseguró que el Gobierno no ha vulnerado los derechos de libertad de expresión de la periodista. Por otro lado, su defensa solicitó conocer el contenido del informe del CIES.

Este lunes, su abogado, Carlos Soria, informó a través de su cuenta de X que la medida había sido negada.

“Se ha ha negado la acción de protección interpuesta por @cubalondra en contra del gobierno. Lo lamentamos. Según la Jueza ponente no se han violado derechos constitucionales”, escribió Soria.

Este recurso buscaba que Santiago pueda regresar al país y se obligue al Gobierno a restituirle su visado y entregar los informes secretos que ha mencionado el Ejecutivo como motivo de su expulsión.

Reacción de Alondra Santiago

“Primero, la jueza declaró la audiencia reservada (...) Lamento también que no hayan podido escuchar las justificaciones para negarme la acción de protección porque se hubieran quedado como yo. Y créanme que no me sorprende que así haya sido. Hubo señales. ¿Tengo ira? Sí, porque sigo creyendo en el derecho y en lo correcto y me entristecen estas cosas. Pero también estoy MUY TRANQUILA, porque hoy se demostró que la verdad me asiste, y que la violencia a veces logra transitar por los caminos de la victoria, pero nunca, NUNCA llega a la meta. Esto recién empieza. Yo no soy de rendirme. Seguiré cantando, hablando y peleando, sin miedo”, escribió en su cuenta de Instagram.