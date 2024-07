Shannen Doherty, actriz de “Beverly Hills 90210″ y “Charmed” murió este sábado a los 53 años: tenía cáncer terminal

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty”, así comienza la declaración que la publicista de la actriz de 53 años, Leslie Sloane, envió a la revista People, para confirmar la muerte de la actriz que se hizo conocida por su participación en series de televisión como “Beverly Hills 90210″ y “Charmed”, entre otras.

De acuerdo al comunicado enviado este domingo por la publicista, Shannen Doherty “el sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”.

El documento cierra señalando que “la devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”.

Extensa enfermedad de Shannen Doherty

La actriz Shannen Doherty reveló en 2015 que había sido diagnosticada con cáncer de mamas, enfermedad que luego se ramificó a los huesos, motivo por el cual se le había indicado que el cáncer era terminal.

En noviembre de 2023 la actriz conversó con la misma revista People, publicación donde reconoció que pese a que su cáncer estaba en etapa 4 -y todavía no se había extendido a los huesos-, “no quería morir”.

“No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, señaló en ese momento, agregando que “simplemente no he terminado”.

Tras el diagnóstico de 2015, Shannen Doherty reveló en abril de 2017 que había entrado en remisión, aunque en 2019 el cáncer regresó. Al año siguiente, Doherty anunció su diagnóstico de cáncer metastásico en etapa 4. Luego, en junio de 2023, la actriz compartió que el cáncer se había extendido a su cerebro y que se había sometido a una cirugía.