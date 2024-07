Las veces en que Jonnathan Carrera se encontró con la muerte y la pudo ver a los ojos.

El reconocido periodista de crónica roja, Jonnathan Carrera, en el podcast “¿Cual López?”, en una entrevista con Juan Fernando López, contó las dos veces en que se encontró cara a cara con la muerte.

En medio de la conversación toparon el tema debido a que el Dr. Muerte señaló que cuando bebe alcohol se duerme y se levanta; si embargo, explicó que eso se debe a que le diagnosticaron diabetes.

“Ya me detectaron cuando cuando casi muero con covid y diabetes... Yo me inyecto insulina en la mañana y en la noche (...) A mi lo que casi me mata es la mezcla covid con diabetes estuvo 14 días con oxígeno en el hospital el IESS sur, no me entubaron, yo creo que si me entubaban me matan... No podía levantarme, no podía moverme, ni comer nada”, contó Carrera.

También agregó: “ahí fue cuando le vi a la muerte por segunda vez, nos volvimos a ver a la cara”.

Las veces en que se encontró con la muerte

También contó que se encontró con el diablo y posterior a ello, Jonnathan Carrera dijo que quisiera encontrarse con la muerte de nuevo y decirle: “hola, ¿cómo estas? Hace tiempo te esperaba por qué has tardado tanto”.

Asimismo, dijo que ya se ha topado dos veces con ella, sine embargo, no ha podido conversar. Dijo que ha visto 40 000 cadáveres, pero a la muertes solo en en esas ocasiones.

La primera vez

“Antes se podía entrar con cámara a hacer entrevistas dentro de emergencias, hace muchos años, ahora es prohibido... Llego a emergencia del Hospital Eugenio Espejo porque me dijo el Doctor, Jonnathan vente tengo a un guambra que se está muriendo, se tomó veneno... Diles a los guambras que por amor no se maten”, inicia la historia Carrera.

Luego, continúa: “Me acerco, un muchacho joven, de 17 años, la mamá llorando alado y me dice está muriendo... Ahorita tu vez a una persona agonizando, le pongo el micrófono ahí está su mamá que le dice: ‘mamá perdóname’, me regresa a ver a mí y se muere... Sentí la boca un sabor a metal, zumbido en los oídos, le quedé viendo, me quedó viendo, algo dentro de él me veía, nos vimos de frente e inmediatamente ese algo desapreció, le regresé a ver a la mamá, le regresé a ver a él y ya era un cuerpo sin vida”.

¿Cuándo le volvió a ver?

“Cuando estaba con covid, ya en el día siete y entra un señor, que se murió en dos días... Entró con tanque de oxígeno al siguiente día no podía moverse y a la media noche murió... Llega la familia y logró entrar la familia, les ayudaron y empieza a decirle: ‘papá, anda, estúbate, ya deja de ser así... Yo sin poder hablar me levanto de la cama y les digo: déjenle en paz, ayúdenle...”, recuerda el Dr. Muerte.

Después, dijo que se volvió a acostar, los familiares se fueron y la sala se quedó sola: “vinieron los médicos, le dijeron señor entúbece y él dijo si me entubo... Corrieron a preparar porque justo se había muerto un señor y había un espacio para mí... No me entuban a mi porque él estaba peor que yo... Me levanto de la cama al baño, dos metros, el quedó viendo y le digo: ‘vaya, por su familia’... Me regreso, me acuesto y empiezo a oír (un solplo durísimo). Me levanto, le veo al señor y me ve, y le veo de nuevo a la muerte, me queda viendo a los ojos, le vi, me vio, camine a la puerta y grité como pude: ‘¡Se muere!’”.