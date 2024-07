Jonnathan Carrera contó cómo se encontró con el diablo y habló con él.

El reconocido periodista de crónica roja, Jonnathan Carrera, o como también le conocen ‘Dr. Sangre’, en una reciente entrevista con Juan Fernando López, en el podcast “¿Cuál López?”, contó su experiencia de aquella vez en que se encontró con el diablo y habló con él.

PUBLICIDAD

La conversación sobre esta experiencia paranormal partió debido a que le preguntaron al periodista si es que era una persona creyente, a lo que el respondió: “no, no creo en un ser supremo que guíe mi destino, ya no... Porque he leído los suficiente para entender que el hombre hace los dioses a su imagen y semejanza, no al revés”.

“Ya no soy agnóstico, soy ateo... Ahora claro, soy un ateo vivo, cojudo no soy... Si me dan vacaciones el el 25 (de diciembre), las tomo... Viernes santo vacaciones, usted es ateo, trabaje... O sea por favor... Y si voy en un avión y el avión se va a estrellar, un minuto antes antes te arrepientes, por si acaso, perdóname Diosito, por si acaso...”, agregó el Dr. Sangre.

“Cuando todavía creía me encontré con el Diablo”

Fue en esta parte de la entrevista donde Jonnahan Carrera contó su experiencia paranormal. El periodista cuenta que cuando sucedió estaba en una cobertura y se topó con el diablo.

Sucedió durante la erupción de un volcán, cuando era reportero del diario Extra:

“Mandan un equipo, dos periodistas, un fotógrafo y el chofer... Entonces me fui... El periodista del Expreso se regresó, se quedó un día más el fotógrafo del Extra para hacer historias... Porque ahí había que narrar historias de fantasmas, de vida, o sea contar historias”.

Después continúa: “Yo tenía que hacer las historias del demonio del alto Coca, de esto, de este otro y me quedé ahí... Me dejaron ahí, en El Chaco, quince días... Todos los días mandaba una nota...”.

PUBLICIDAD

“Se iba la luz en El Chaco... Quitaban la luz a las siete de la noche... Yo estaba hospedado en un hotel que quedaba en la montaña, había que caminar como un kilómetro, había que caminar largo, no había carros, no había nada... Entonces a lo que voy caminando, había un alambre de púas y vaquitas por ahí... Cuando veo un ternero que tenía un rombo blanco en la frente... Se paró el ternero y me dijo: ‘hola, ¿cómo estás?’ , le digo: ‘hola, ¿cómo te va?’; (el ternero)’¿qué esperas te estamos esperando?, (Jonnathan Carrera) ‘esperen nomás, falta largo todavía, nos vemos’ y seguí caminando”, contó el Dr. Sangre.

Después de eso, el ternero se bajó. Al siguiente día Carrera preguntó y le dijeron que ahí no había terneros: “yo entre mí decía: no estaba ni tomado, ni borracho, o sea que yo lo soñé en vida, no tengo idea... Se levantó con los cuernos el ternero en dos patas y me habló”.