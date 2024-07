Delincuente se hace pasar por policía con credenciales robadas para estafar por redes sociales en Quito

Eran cerca de las 17h00 de este domingo 7 de julio de 2024. Un amigo se contactó conmigo y me pidió que le ayude a publicar fotografías de una computadora que recién trajo de Estados Unidos, para ponerla a la venta por medio de redes sociales.

PUBLICIDAD

A los pocos minutos de que la publicación estuvo en Facebook, dos usuarios me escribieron, el uno me solicitó mi número de teléfono porque le “interesaba”. Una vez que se contactó conmigo vía WhatsApp le indiqué que el equipo tenía cero uso, ya que señaló que le “interesaba”.

El sujeto dijo que es del sector Mitad del Mundo, pero que tiene un primo que trabaja en UBER y que podría pedirle de favor que recoja el equipo. Luego de decirme eso me envío la fotografía de una credencial, identificándose como “Mayor” de la Policía Nacional.

Posterior a ello, me identifiqué, le dije que soy periodista y le pregunté para cuándo necesitaba la computadora. Me señaló que quería para el domingo, ya que su hijo necesitaba para este lunes, “para estudiar diseño gráfico”.

La situación se tornó rara cuando le dije que lo mejor sería encontrarnos en una entidad bancaria hoy lunes, al interior de un centro comercial para hacer el depósito directamente y así hacer un negocio seguro.

En ese momento dijo: “no se preocupe que soy una persona responsable y seria... Yo le puedo hacer la transferencia, usted le revisa el comprobante, no tendría ningún problema”. Al notar la desconfianza, ofreció hasta USD 1 400 por la computadora y me dijo: “no me gusta faltarle a ninguna persona, soy policía y no me gusta fallarle al país”.

Asimismo, procedió a mandarme una fotografía de la cédula. Sin embargo, procedí a consultar con la Policía Nacional, quien tomó contacto con el Mayor en servicio activo, quien dijo que ya puso la denuncia de sus credenciales extraviadas, por lo que la persona que estaba usando su nombre, era un delincuente intentando estafar en internet.