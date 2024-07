Así fue cómo robaron a actor al tomar un taxi por aplicación en el norte de Quito

“Les voy a contar como en el taxi casi me matan y me robaron”, inició un video de denuncia, Andrés Holguin Wagner, reconocido actor en su cuenta oficial en redes sociales. El reconocido personaje denunció una mala experiencia que tuvo al tomar un vehículo de carreras informales, donde además de que el conductor manejaba de manera irresponsable, fue maleducado y le robó dinero cobrándole más de lo que marcaba el porcentaje final del recorrido.

“Yo venía de ensayar la obra de ‘Lana Express’ con Quique, me fue súper bien y era justo a la hora del partido de Ecuador (el pasado jueves 4 de julio). Llamo un taxi a las 22h00 a la calle Jorge Washington hacia el CNE, que es el sector en donde vivo... Entonces llega este tipo, un carro medio destartalado y venía viendo el fútbol en su teléfono... Entonces yo entro al carro, le digo buenas noches, cómo está... Aquí contrariado, el fútbol que no se qué... Me mira de pies a cabeza y me dice: ‘¿usted de dónde es?’...”, dio a conocer Holguin Wagner en su clip.

De igual manera contó a Metro Ecuador que desde un principio el conductor estaba manejando muy mal, no estaba mirando al frente, de hecho se quedaron en un momento completamente detenidos en plena Av. Eloy Alfaro, en media calle, solo porque al chofer se le iba la señal del teléfono: “estaba totalmente embrutecido viendo el fútbol”, expresó Andrés.

Por tal motivo, lo carros los pasaban pitando, además, mientras manejaba se iba de un lado para el otro; sin embargo, Andrés para evitar problemas no le reclamó.

Por otro lado, Andrés Holguin destaca que la aplicación sí le estaba cobrando las paradas del recorrido extra, debido a que él le pidió al conductor que pararan por un cajero, cuestión que, nuevamente por la distracción del partido, no la hizo.

“Hasta que yo le dije en algún punto que tenía que parar, pero no me hizo caso, estaba viendo el fútbol, y me dijo: ‘hablas estupideces’... Ahí sí dije se fue todo al carajo, pro bueno...”, agrega Andrés.

De igual manera, indicó: “saco plata, saco USD 10, abro la puerta del taxi y el man me dice: ‘bueno te voy a cobrar más por las vueltas’. Le digo no, la aplicación ya me está cobrando más, yo no te voy a pagar nada más. Entonces yo medio metido en el taxi le entrego la plata y él acelera de una y me tocó saltar atrás porque casi me aplasta y se fue con la puerta abierta por la Av. 6 de diciembre”.

Finalmente, el reconocido actor dijo que el sujeto se llevó la plata, y que hayan sido USD 1, USD 6 o USD 15 igual es robar. Andrés Holguin Wagner hizo la denuncia directamente en la aplicación. Además, cuestionó el servicio de la misma y los conductores que contrata.

A continuación los videos: