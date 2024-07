Perú y Ecuador firman convenio para impulsar el empleo joven e inclusivo

El presidente Daniel Noboa, y su homóloga peruana, Dina Boluarte, anunciaron este jueves un nuevo convenio que les compromete a impulsar el empleo juvenil e inclusivo en ambos países, tras el XV Gabinete Binacional celebrado en Lima.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, y el de Perú, Daniel Maurate, tras el encuentro presidencial, que acabó con la firma de la Declaración de Lima.

El documento incluye una lista con 49 puntos de cooperación de varios temas, entre los que destacan la lucha colaborativa de ambos países contra el crimen organizado.

El convenio común de trabajo incluye iniciativas conjuntas para facilitar el acceso al mercado laboral, en especial en la zona de frontera y en grupos de atención prioritaria, el enfoque de género, prevenir y erradicar el trabajo infantil y forzoso, e incentivar la formalización del empleo, entre otras.

”Aprovecho para felicitar a los ministros de Trabajo por la suscripción del convenio de cooperación institucional cuyo objetivo es la promoción del empleo joven, lo cual, es uno de los objetivos del Gobierno nacional”, indicó el mandatario ecuatoriano.

Noboa señaló que Ecuador es un país joven donde casi el 40 % de la población tiene entre 14 y 35 años, y que si no logra la sostenibilidad de empleo y ocupación juvenil con apoyo de naciones como Perú, están “destinados al fracaso”.

”Nuestro compromiso en esta guerra no es solo combatir el mal, sino fortalecer el bien y dar oportunidad a los jóvenes, mujeres que no tienen capacidad de conseguir un crédito, a los estudiantes que no tienen dinero para materiales y ayudarles a cumplir sus sueños”, añadió Noboa.

Por su parte, Boluarte dijo que este acuerdo forma parte del compromiso de los dos países en promover los derechos de las personas más vulnerables.”La suscripción del convenio de cooperación interinstitucional de los ministerios de Trabajo de ambos países demuestra nuestro compromiso común para promover las mejoras en favor del empleo para jóvenes e inclusivo”, dijo la mandataria peruana.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de Perú destacó en la red social X que este nuevo convenio también aborda el impulso de la empleabilidad de personas con discapacidad.

Con datos de EFE