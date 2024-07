Metro de Quito celebra el logro de superar los 30 millones de viajes en su primer semestre

El Metro de Quito está siendo un rotundo éxito y en su primer semestre de operación, celebra un hito al alcanzar los 30 millones de viajes, desde que inició operaciones el pasado 1 de diciembre de 2023.

Alex Arce, uno de los millones de viajeros frecuentes del sistema de transporte más moderno de Latinoamérica, ingresó con su tarjeta ciudad a la estación Magdalena y marcó la validación con la que el Metro llegó a esta cifra. “Nunca me imaginé llegar a ser el usuario 30 millones, esto me obliga a ser un usuario ejemplar y cuidar el Metro de Quito, porque me cambió la vida”, dijo.

Juan Carlos Parra, gerente general del Metro de Quito, dijo que la actual gestión está muy orgullosa de haber alcanzado este importante hito en tan poco tiempo. “Esto demuestra la gran acogida que ha tenido el Metro entre la ciudadanía y su compromiso con la movilidad sostenible. El Metro de Quito goza de buena salud y estamos comprometidos a seguir brindando un servicio de calidad a nuestros usuarios», sostuvo.

El Metro de Quito ha sido un factor clave en la transformación de la movilidad en la ciudad, permitiendo reducir significativamente los tiempos de viaje, mejorar la calidad del aire y descongestionar el tráfico vehicular. Además, ha impulsado el desarrollo económico de la ciudad, creando nuevas oportunidades de negocio y empleo.