Así es como los ecuatorianos pueden acceder a la ciudadanía alemana de forma más fácil

Si deseas salir del Ecuador, una nueva ley en Alemania acaba de entrar en vigor y permite a los ciudadanos extranjeros poder obtener el pasaporte europeo de una forma más sencilla. Estos son los pasos que debes cumplir:

Vivir cinco años en Alemania

Gracias a los datos recopilados por la cuenta de TikTok, DW Español, ahora solo debes vivir cinco años en tierras alemanas. Antes te solicitaban cumplir más de siete años. Inclusive, podría reducirse a tres años en algunos casos tales como; logros académicos, o profesionales excepcionales.

No debes renunciar a tu ciudadanía

Antiguamente debías renunciar a tu ciudadanía con tal de poder tener la alemana, esto ya no es así. Gracias a la modificación, no debes cumplir esta exigencia a no ser que quieras negarte a lucir tu primera ciudadanía.

No te piden un nivel intermedio de alemán

Para vivir en otro país el cual no habla tu mismo idioma es necesario conocer un poco de la lengua local. A pesar de que antes te pedían un nivel intermedio de alemán, ahora no es un requisito.

Sin embargo, si deseas buscar trabajo, debes tener un nivel básico de inglés y/o alemán con tal de que seas seleccionado en uno de los miles de empleos que tienen para extranjeros.

Esta nueva ley fue reformada con tal de que los ciudadanos extranjeros puedan decidirse e irse a vivir allá. Tener la ciudadanía alemán es una gran ventaja, ya que también se obtiene el pasaporte europeo. Con este documento puedes viajar a países de la Unión Europea, Estados Unidos etc... sin la necesidad de un visado.

Alemania es uno de los destinos favoritos de los ecuatorianos debido al gran sueldo que ofrecen y a las posibilidades de encontrar trabajo que existen. Si deseas darte una nueva oportunidad en tu vida, esta opción no debes dejar pasar.