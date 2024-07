La “película” que se inventaron abogados de los presuntos responsables del asesinato de Hernán Mendoza, según familiares de la víctima

Desde redes sociales, la hermana de Hernán Mendoza, joven asesinado en Quito, Gabriela Mendoza dio a conocer cómo avanza el caso de su familiar. Recientemente se dio la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte.

“Estas personas tienen que pagar por lo que hicieron. Tiene que confesar qué pasó aquella noche del viernes 26 y sábado 27 de enero de 2024... Como es posible que mi hermano se sube a un taxi y de ahí no supimos nada de él... Tuvieron que pasar 32 días para yo encontrar el cuerpo de mi hermano sin vida... Son tres involucrados los cuales dos se encuentran con prisión preventiva, falta uno...”, expresó Gabriela Mendoza.

Asimismo, agregó: “Aponte Córdova se puede esconder por algunos meses, pero esto no va quedar impune si toca buscarle debajo de las piedras se lo va a buscar, porque como dije, tres personas son involucradas y los tres deben pagar... Si se salva de la justicia terrenal, que recuerde que hay una justicia divina y de esa no se salva nadie”.

Esto se sabe de los dos nuevos vinculados al caso de desaparición de Hernán Mendoza.

La “película” que se inventaron abogados de los presuntos responsables del crimen

De igual manera, en un segundo video, posterior a la audiencia de valuación y preparatoria de juicio, donde dio a conocer que el proceso continuará este jueves 4 de julio de 2024.

“Cómo es posible que existan abogados que defiendan a delincuentes a capa y espada; y se han armado una película, que mi hermano se ha quedado en Guápulo, se cae del puente, producto de la caída se le incrusta una estaca, un palo y le ocasiona la muerte”, cuenta Mendoza.

También, rebate la versión de los presuntos victimarios, señalando lo siguiente: “si hablamos así, por qué no hablamos que hay una extracción de USD 260 de la cuenta de mi hermano, porque no hablamos que en versiones anteriores las mismas personas asumieron y dijeron que eran una banda, dijeron que ellos se dedicaban a roba... ¿Por qué no hablamos de eso? Por favor... Pese a esto nos vamos a mantener de pie y firmes para que se haga justicia. Sin justicia no hay paz”.

Taxista que fue procesado por la desaparición de Hernán Mendoza en Quito. Imagen: Policía Nacional