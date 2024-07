“Esto recién empieza”: Alondra Santiago anuncia fecha de la audiencia por acción de protección

Carlos Soria, abogado defensor de la periodista cubana, Alondra Santiago, informó que para el viernes, 5 de julio está prevista la audiencia por la acción de protección presentada por ella, a una semana de que el Gobierno le revocara la visa y que posteriormente saliera del país.

PUBLICIDAD

En X, Soria agradeció a quienes se han presentado como Amicus “y a toda la sociedad que está pendiente. Esperamos su presencia. Por el derecho humano a expresarnos libremente”.

Señaló además que la audiencia será pública y tendrá lugar en el Juzgado de la Familia, en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito, en donde recayó el recurso.

Al respecto, Alondra no dejó de pronunciarse en la misma red social. “Esto recién empieza, no dejaremos que el autoritarismo, y la violencia le ganen a la libertad de prensa/expresión y la defensa de los derechos”.

La acción de protección incluye una medida cautelar y pretende dejar sin efecto la resolución de la Cancillería. El Gobierno de Daniel Noboa le comunicó el martes a Santiago que retiraba su visado de residencia permanente bajo el argumento de presuntos actos contra la seguridad nacional, en base a un “informe secreto” elaborado por el centro de inteligencia.

A través de su programa de entrevistas ‘Ingobernables’, que se emite en redes sociales y que cuenta con amplia audiencia, Santiago se había mostrado crítica contra Noboa y en las últimas elecciones había manifestado su simpatía por Luisa González, la candidata del correísmo.

Semanas atrás fue duramente criticada por usar el himno nacional ecuatoriano para hacer una parodia sobre la gestión del presidente Noboa.

PUBLICIDAD

Precisamente, el Gobierno emitió el mismo martes en que se conoció la decisión el himno nacional en una cadena nacional (mensaje a la nación) a través de los medios de comunicación, con la frase previa “por respeto al país”.

A través de un vídeo publicado en redes sociales por su abogado, Santiago explicó que tomó la decisión de salir del país antes de que el Gobierno la deportara y a la espera de que las acciones legales presentadas por sus abogados surtan efecto y pueda regresar al país.

“En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país: Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo”, dijo Santiago.