Oficial brasileña fue detenida en Londres por tener intimidad con un reo: la mujer era también creadora de contenidos

Vuelta al mundo está dando un video en el que aparece una modelo brasileña, vestida como policía, teniendo relaciones sexuales con reclusos. Pero no es sólo el registro, ya que la mujer fue detenida por este hecho en Reino Unido.

Linda de Sousa Abreude 31 años, es creadora de contenido de Onlyfans, de 31 años, y luego de que su nombre saliera a la luz, las redes sociales supuestamente descubrieron otros contenidos polémicos de la modelo brasileña.

La mujer, de acuerdo a lo publicado por ‘MailOnline’, sería una modelo casada con el luchador de MMA Nathan Richardson, de 29 años, y ya ha participado en un documental sobre tríos.

Titulado ‘Open House: The Great Sex Experiment’, el reality show de 2023 mostró la vida de parejas a las que les gustaba experimentar con la no monogamia. El programa siguió a 15 personas y fue un gran éxito.

Según el sitio web británico, su hermana Andreina confirmó que la modelo es fanática del swing. “Ella es una libertina. Ella estaba en un programa de Channel Four llamado Open House. Nunca he visto el programa. No es el tipo de cosas que vería con mi hermana pequeña”, dijo.

Trabajaba como funcionaria de prisiones

En plataformas de contenido para adultos, la mujer se hacía llamar ‘La Madre’ y ‘Linda de la sala de juegos’. Ella y su marido cobraban 10 dólares al mes, unos 55 reales al precio actual, por la suscripción que daba acceso a videos y fotografías íntimas de la pareja.

Las cuentas de Linda fueron eliminadas de las redes sociales después de que se filtrara su nombre como la de la presunta oficial de prisión en Londres.

Policía brasileña tiene sexo en la cárcel Captura X

Tras la filtración del vídeo íntimo, Linda de Sousa, que trabajaba como funcionaria de prisiones en la prisión HMP Wandsworth de Londres, fue arrestada acusada de mala conducta en un cargo público y permanece bajo custodia, según la prensa local. En las imágenes que se hicieron virales en Internet, la mujer supuestamente aparece con uniforme de funcionario de prisiones teniendo relaciones sexuales con un recluso atrapado allí.