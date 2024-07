“Fue ultrajada, fue asesinada”: el padre de la Subteniente Aidita Ati dijo que el comandante del cuartel Napo le mintió sobre la muerte de su hija

Luis Ati, padre de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes, se pronunció en una rueda este lunes 1 de julio, sobre el caso de femicidio de su hija, quien fue asesinada al interior del cuartel Napo, en la provincia de Orellana.

“Me acabó de decir que se había ahogado con el licor, ¡Mentira! Fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada, ¿en dónde estamos? ¿con qué militares estamos hablando? ¿quiénes nos están defendiendo? Si ellos nos están matando a nuestras hijas. ¡Que se haga justicia, eso es lo que pido! A todo el pueblo ecuatoriano a las mujeres del Ecuador, del mundo, por mi hija”, expresó Luis Ati.

Asimismo, señaló que: “al principio que yo llegué a la Brigada 19 Napo, me llevaron a las oficinas del comandante. Ahí el comandante me supo indicar de que había una fiesta no autorizada y le habían llevado a mi hija a la pieza donde ella habitaba y que había amanecido muerta”.

“Entonces yo dije, tal vez eso pasó. Después de haber hecho las investigaciones, después de haber realizado la autopsia de ley, entonces la doctora forense ella me da la otra versión. (...) A mi hija la encuentran sin vida a las 06h40 minutos, y a mi me comunican a las 09h00 de la mañana... Me quitaron a mi hija... A una madre le quitaron una hija, a un hermano le quitaron a su hermana, ¿dónde estamos? ¿con quién estamos?”, agregó Luis Ati.

A continuación la entrevista:

Los principales indicios que se conocen

La muerte de la subteniente Aidita Ati fue una muerte violenta por sofocación. Es decir la uniformada habría sido asesinada por estrangulamiento. Asimismo, habría sido presuntamente víctima de violación, de acuerdo al reporte policial que tuvo acceso Metro Ecuador.

Asimismo, los presuntos responsables serían cuatro oficiales de la institución militar: Alejandro P.; Freddy Q.; Johan M.; Ángel J., de acuerdo al mismo reporte policial que tuvo acceso este diario. Los mismo estarían en la audiencia de formulación de cargo por su presunta participación en el femicidio de la subteniente Aidita Ati.