Caso Subteniente Aidita Ati: ¿son suficientes las medidas no privativas de libertad dictadas para los presuntos implicados?.

La Subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes fue asesinada al interior de Brigada 19 Napo. Por el femicidio de la oficial del Ejército Ecuatoriano fueron procesados cuatro militares quienes recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva, por la jueza que llevaba la causa, según informó la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Fiscalía General del Estado argumentó detalladamente el riesgo procesal que existe, debido a que los uniformados desempeñan su trabajo dentro del sitio donde presuntamente ocurrió el femicidio. De igual manera, la cartera de Estado indicó que la instrucción fiscal durará 30 días.

Frente a estos hechos el Dr. Galo Quiñónez, experto en Derecho Penal, y quien ha llevado adelante la defensa de varios caso de femicidio como el Caso María Belén Bernal, Caso Paola Ortega, entre otros, analiza si son suficientes las medidas no privativas de libertad dictadas para los presuntos implicados.

“Dentro del caso lo que ha pasado es que en delito flagrante se ha formulado cargos. Lamentablemente, y digo lamentable por la justicia, porque estamos hablando de un presunto delito de femicidio que podría llegar hasta una pena en el mejor de los casos de 26 años, por que podría llegar a 34 años y ocho meses. Se ha dado medidas alternativas a la prisión preventiva”, indicó Quiñónez a Metro Ecuador.

Asimismo, señaló: “Entendería que Fiscalía justificó lo que señala el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para solicitar prisión preventiva, pero, si aún así no lo hubiera hecho no olvidemos que el tipo penal por la gravedad de la conducta y la gravedad de la pena exige no solamente que se prevea que las personas involucradas asistan a una posible audiencia de juzgamiento, sino también a una presunta reparación integral”.

De igual manera, el Dr. Galo Quiñónez dijo que para los profesionales del Derecho que han llevado más de 10 de casos de femicidios desde el años 2022, entiende cómo es el procedimiento y que 30 días de instrucción fiscal es muy poco para poder justificar los elementos, los verbos rectores y las pericias dentro de un delito de femicidio; porque solo en la pericia en contexto de género, una perfilación criminal mínima y una autopsia psicológica dura más de 28 días.

“Digamos que se hiciera el sorteo de los peritos rápido; tiene mínimo 15 días para realizar su informe, pero no es el único caso que tiene y no es la única investigación que va a llevar. Entonces el tiempo es muy corto y se vuelve casi nulo para una investigación. Ahora, ese es el tiempo que determina el COIP”, explica el Galo Quiñónez.

“Sin embargo, espero que Fiscalía General del Estado, con la potestad que posee, tiene que vincular a otra persona y con eso ganar 30 días más y tener mínimo 60 días para poder demostrar el delito de femicidio. No es un tema simple, es un tema que debe cumplir ciertos requisitos. No toda muerte de una mujer es femicidio. Sin embargo, yo creo que en este caso, si es el caso”, finaliza la entrevista.