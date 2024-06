Alondra Santiago reaparece en sus redes tras salir del Ecuador por la revocatoria de su visa

La periodista y actriz cubana Alondra Santiago reapareció en sus redes sociales luego que saliera del Ecuador a causa de la revocatoria de su visa, por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Esa decisión bajo el argumento de presuntos actos contra la seguridad nacional, en base a un “informe secreto” elaborado por el centro de inteligencia.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Alondra expresó que le han dado mucha fuerzan “las energías, los abrazos, los buenos deseos, los ‘no calles’, ‘te extrañamos’”, que ha recibido desde que anunciaron que sería deportada. Ello porque en su programa que se transmite en YouTube, se había mostrado crítica contra Noboa.

Semanas atrás fue duramente criticada por usar el himno nacional ecuatoriano para hacer una parodia sobre la gestión del presidente Noboa. Precisamente, el Gobierno emitió el mismo martes en que se conoció la decisión el himno nacional en una cadena nacional (mensaje a la nación) a través de los medios de comunicación, con la frase previa “por respeto al país”.

La “fuerza” de Alondra

Añade, Santiago que esa misma fuerza que le han dado quienes la apoyan le ha servido además para mantenerse “con ánimo, firme, creer más en mí y en lo que he construido por años”.

“Si bien he dejado mucho en Ecuador (una vida entera) todo su amor me acompaña”

Con un emoji de un volcán, lo cual se podría interpretar de muchas maneras, Alondra asegura que “pronto estaremos juntos”. Aunque pide a sus seguidores que estén atentos porque:

“Seguiré hablando y ahora, que estoy lejos, más fuerte y alto que nunca”

A través de un vídeo publicado en redes sociales por su abogado Carlos Soria, Santiago explicó que tomó la decisión de salir del país antes de que el Gobierno la deportara y a la espera de que las acciones legales presentadas por sus abogados surtan efecto y pueda regresar al país.

“En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país: Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo”, dijo Santiago.