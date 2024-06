La razón por la que Alondra Santiago abandonó Ecuador antes del plazo de deportación

La periodista y actriz cubana Alondra Santiago abandonó Ecuador, donde residía desde hace cerca de veinte años, después de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa le retiró su visado.

PUBLICIDAD

A Alondra se le comunicó el martes que se le retiraba su visado de residencia permanente bajo el argumento de presuntos actos contra la seguridad nacional, en base a un “informe secreto” elaborado por el centro de inteligencia.

A través de su programa de entrevistas ‘Ingobernables’, que se emite en redes sociales, Santiago se había mostrado crítica contra Noboa y en las últimas elecciones había manifestado su simpatía por Luisa González.

Semanas atrás fue duramente criticada por usar el himno nacional ecuatoriano para hacer una parodia sobre la gestión del presidente Noboa. Precisamente, el Gobierno emitió el mismo martes en que se conoció la decisión el himno nacional en una cadena nacional (mensaje a la nación) a través de los medios de comunicación, con la frase previa “por respeto al país”.

Por qué salió antes

A través de un vídeo publicado en redes sociales por su abogado Carlos Soria, Santiago explicó que tomó la decisión de salir del país antes de que el Gobierno la deportara y a la espera de que las acciones legales presentadas por sus abogados surtan efecto y pueda regresar al país.

“En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país: Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo”, dijo Santiago.

“En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder”, añadió en referencia al jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Razones de Alondra para irse

Por su parte, el abogado, Carlos Soria, reveló este viernes en el programa Primera Plana que Alondra Santiago salió antes de tiempo porque ya tenía programado un viaje.

<b>“Alondra ha tenido que abandonar el país por una invitación a un foro, algún taller, y lógicamente cuando ella me comunicó sobre esa posibilidad le dije que no tiene ningún problema para poder salir del país”</b>

Agregó que la comunicadora también viajó antes de que se cumpla el plazo del Gobierno con el objetivo de ponerse a buen recaudo “porque no solo está en juego su estatus migratorio, sino su seguridad e incluso la de su familia”.

La periodista, de 33 años, comentó que personas cercanas y que “conocen muy bien al presidente”, le pidieron que se ponga a buen recaudo.

“Porque no parará hasta terminar con mi voz. Hoy es una deportación porque hablé, porque una mujer periodista le dijo las verdades, porque una canción le molestó, porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades”, denunció la agraviada.

Con información de EFE