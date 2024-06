Dos menores fueron asesinados en Cayambe

Comuneros de San Miguel del Prado, en Cayambe encontraron a dos niños sin vida. Según su testimonio, los menores habrían sido asesinados de manera violenta, de acuerdo al reporte policial que tuvo acceso Metro Ecuador.

Se presume que tres personas que circulaban en una camioneta doble cabina, ingresaron a una vivienda y acabaron con la vida de los menores.

Asimismo, tras una alerta de emergencia, especialistas del Cuerpo de Bomberos de Cayambe acudieron al lugar.

En el sitio, los paramédicos constataron que los menores de edad no tenían signos vitales. Sin embargo, no podían detallar si fueron víctimas de violencia o no, pues el caso pasó a manos de la Policía Nacional, quien confirmó el suceso.

Asimismo, la mamá de los menores tenían signo de agresión. Cuando acabaron con la vida de los infantes, ellos estaban en pañales y en camisetas; además, habrían estado descalzos.

De igual manera, se conoció que la madre había salido a sus terrenos, en una zona agrícola, y al regresar encontró a sus niños sin vida. Habría sido abordada por unos desconocidos, quienes la habrían violentado y seríaa los presuntos autores del crimen.

Al momento, unidades de la Policía Nacional estás investigando el crimen que terminó con la vida de los dos pequeños, quienes fueron víctimidos este viernes 28 de junio en esta zona de Cayambe.