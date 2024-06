La revelación de niño que visitó el cielo tras sobrevivir a la muerte.

Se trata de Colton Burton que estuvo cerca de la muerte cuando apenas tenía cuatro años de edad. Las revelaciones que dio luego de su recuperación conmocionaron a todos aquellos que creen en la llegada al paraíso. Séptimo Día conoció el testimonio del joven de 16 años en mayo de 2018.

El director del programa, Manuel Teodoro, visitó el pueblo Imperial, Nebraska, en Estados Unidos, para conocer su historia. “Recuerdo las radiografías había tres huecos en el abdomen de mi hijo”, aseguró Todd Burton, padre del menor.

Fue en el año de 2003 que Colton sufrió una peritonitis que lo trasladó de manera inmediata al centro de salud. Por una infección en el abdomen tuvo que ser remitido a una cirugía prioritaria.

A sus padre no les dieron esperanzas de que Colton iba a sobrevivir. Horas después de la operación, una enfermera se acercó a los primogénitos del pequeño y les dijo que “ella no creía en Dios, que no sabía lo que había pasado, pero que esto había sido un milagro”.

Los galenos no creían que el menor iba a sobrevivir, sin embargo, lo hizo. Tras la recuperación el entonces niño hizo una revelación a sus padres.

La revelación de Colton Burton

“Dice algo como así ‘Papá yo te vi en un cuarto solito, estabas gritándole a Dios, y estabas rezando’ y yo le dije ‘¿Cómo sabes eso?’ y me dijo ‘Pá, estaba ahí encima de ti, mirándote, podía verte’”, indicó el padre.

“No puedo cambiar las opiniones de la gente. Ellos tienen sus opiniones yo tengo las mías. Ellos pueden creer lo que quieren y yo sé muy bien lo que vi”, aseguró Colton.

Lo que había vivido salió a la luz meses después de su recuperación. El pequeño no paró de hablar de su extraordinaria y misteriosa experiencia. Su mensaje siempre fue el mismo, cuando murió por unos minutos sintió que se desplazó a un lugar paradisíaco.

Él reveló que vio a una hermana que no era la que conocía, sino una que murió en la barriga de su mamá cuando tuvo un aborto espontáneo, antes de que Colton naciera. Un tema que sus padres nunca le contaron.

Además, describió cómo era Jesús, fue tanta la afición de su padre que recolectó miles de imágenes sagradas para que Colton le dijera a cuál de todas esas se parecía.