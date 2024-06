El Loco Baldeón se solidariza con Alondra Santiago y envía mensaje de apoyo: “mi respeto a la libertad de expresión”

Luis Miguel ‘El Loco’ Baldeón hace poco publicó unos mensajes de apoyo para la periodista, Alondra Santiago, quien dejó el país este 28 de junio de 2024. El reconocido periodista deportivo se solidarizó y escribió lo siguiente:

“Hace 3 semanas Alondra Santiago me invitó a su programa, acepté jugarme el pellejo sin comunicarle a uno de los dueños de El Futbolero, finalmente le avisé, me prohibió en homenaje al negocio -marcas-. Iba dispuesto a todo con Alondra, nadie me pararía. El destino lo quiso así”, dio a conocer desde su cuenta oficial de X (antes Twitter) el Loco Baldeón.

Asimismo, escribió: “con Alondra Santiago estaba lista la entrevista, ella la pospuso, a la siguiente semana me prohibió El Futbolero. Me solidaricé con ella en el WhatsApp, en la radio, no pude en su programa. Mi respeto a la libertad de expresión -total- y a la señorita Santiago”.

Finalmente se recordó cuando fue víctima del correísmo

El periodista deportivo escribió un último tuit, donde expresó lo siguiente: “Fui víctima del Correísmo, la SUPERCOM, me robaron USD 20 000 por concepto de multas -vulgar y patán-, por eso, mi solidaridad con Alondra Santiago. Lo del himno es un cague de risa, celebro su ocurrencia y valentía”.

El Loco Baldeón se solidariza con Alondra Santiago y envía mensaje de apoyo. Imagen: captura de pantalla

¿Por qué El Loco Baldeón renunció a El Futbolero?

“Renuncié a El Futbolero, más de 2 años (...) Lo mejor que me pasó en la vida fue El Futbolero, me dio fama y gloria. Dios le pague a El Futbolero”, había publicado Luis Miguel, el Loco Baldeón, en su cuenta de X el 26 de junio.

Alondra Santiago se va de Ecuador de forma legal y deja un mensaje

La periodista cubana, Alondra Santiago, se fue de Ecuador este 28 de junio luego que Cancillería le revocara su visa de amparo el pasado 25 de junio. Así lo anunció en un video compartido en su cuenta de X, esta mañana.

Junto a sus abogados interpuso una acción de protección para recuperar su visa y frenar su deportación, cuyo plazo vence este sábado 29 de junio. Pero, la periodista dijo que “no se va deportada, sino antes, de forma legal”.

“Me quieren silenciar. Mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder”, dijo en un clip de 02:06 minutos.