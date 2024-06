¿Qué significa la revocatoria de una visa en Ecuador? Alondra Santiago asegura que el Gobierno quiere silenciarla

A Alondra Santiago le revocaron su visa. La periodista cubana compartió en sus redes sociales el oficio que recibió esta madrugada y se lee que el Ministerio del Interior argumenta que ella ha cometido actos contra la seguridad pública.

“Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de ‘revocatoria de visa’ por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este Gobierno quiere silenciarme a toda costa pero no me quedaré en silencio”, escribió en X.

Según la resolución, la decisión se da conforme a los artículos 67 y 68 de la Ley de Movilidad Humana y con fundamento en una solicitud del Ministerio del Interior. “Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la justicia quien ponga freno a esta arbitrariedad”.

La solicitud fue suscrita el 11 de junio por el Viceministro de Seguridad Ciudadana, la cual “remite la determinación de que la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y Estructura del Estado”, se lee en el documento.

¿Qué significa la revocatoria de una visa?

En la Ley Orgánica de Movilidad Humana se tipifica la revocatoria de una visa. Se trata de un acto administrativo y como sanción, se extingue la condición migratoria que autoriza la permanencia de un extranjero en el país.

Esto procede cuando, entre varios puntos, se “ha cometido actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinado por la autoridad competente”. De acuerdo a lo que se basa el Gobierno.

Asimismo, en el Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana se explica que cuando la persona extranjera ha cometido “actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinados por las entidades estatales competentes mediante informe o sentencia debidamente motivados”, el caso será informado a la autoridad de movilidad humana para que proceda de manera inmediata a la revocatoria de la visa.

Posteriormente se notifica a la autoridad de Control Migratorio, en el término de cinco días, para que inicie el proceso administrativo de deportación.

Por qué le revocaron la visa a Alondra

Esta decisión se da tras la polémica con la periodista por un video que compartió en redes sociales, en el que inicia cantando una estrofa del himno nacional de Ecuador y luego, expresa críticas al Gobierno de Daniel Noboa.

La Cancillería no se ha pronunciado al respecto ni el Ministerio del Interior.