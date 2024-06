La mañana de este jueves 20 de junio de 2024, unidades del Distrito de Policía Manuela Sáenz ejecutaron una intervención en sectores que rodean el río Machángara, para combatir la inseguridad, en el centro de Quito.

El Coronel Germán León, jefe de Distrito, informó a Metro Ecuador que la intervención en la parte sur del río se dio debido a que es un punto focal donde los habitantes de calle victiman a las personas y a los transeúntes, y a quiénes se movilizan por medio de sus vehículos.

“Los victiman por medio del ‘bujillazo’; luego de eso, ingresan en la quebrada y se pierden en la maleza... Nosotros hemos querida dar este día toda la seguridad debida a nuestros conciudadanos que realmente circulen por Quito, sin ningún problema, y es por eso que estamos interviniendo esta parte del costado sur, destruyendo todos los bohíos precarios que han mantenido estos habitantes de calle, los objetos que tienen ellos, con el fin de que ya no pernocten aquí”, señaló el Coronel León.

Policía intervino en sectores aledaños del río Machángara para combatir la inseguridad en el centro de Quito. Imagen: Roberto Cadena/ Metro Ecuador

Asimismo, dijo que se debe trabajar con el Municipio, respecto a los temas de políticas públicas, ya que por medio del Patronato San José, el municipio se encarga de darles una mejor calidad de vida a los habitantes de calle:

“Esto a pesar de que es un trabajo de la entidad municipal, la Policía lo viene haciendo para no tener problemas, para que después no se desencadene en violencia... Todos sabemos que los habitantes de calle tienen o injieren muchas bebidas alcohólicas, sustancias sujetas a fiscalización (drogas) y cuando están adentro de este consumo, pues obviamente no tienen la suficiente capacidad de raciocinio, por lo que victiman, y si las personas no se dejan victimar agreden con armas blancas, estiletes... Eso es lo que queremos acabar en este sector y para eso venimos trabajando”, agregó.

Tras la intervención, los gendarmes eliminaron varias guaridas improvisadas que fueron construidas en las quebradas. Asimismo, encontraron armas blancas y droga.