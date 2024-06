Familiares de Alex Morales cuentan lo último que se supo de él antes de reportar su desaparición en Quito

La mañana de este martes 18 de junio de 2024, Alex Morales llegó con su vehículo y se estacionó en los parqueaderos de la empresa donde labora, ubicada en el sector de De La Prensa, en el norte de Quito.

De acuerdo a las cámaras de seguridad a las que tuvieron acceso los familiares, luego de parquear su carro, salió en dirección a la avenida, y según las cámaras de otros locales, se ve como Alex se dirige a un cajero ubicado en el Rancho San Vicente.

Según su hermana mayor, Karina Morales, una vez que sacó el dinero, se dirigió de nuevo al trabajo. Sin embargo, por el registro de otras cámaras, se observa regresó y caminó en sentido sur por la Av. De La Prensa.

“Hemos venido pidiendo las filmaciones de las cámaras de los negocios, y se ve como hermano avanza, hasta que ahorita llegamos a un local, donde no nos dejaron grabar la filmación, porque no quieren estar involucrados. Le dimos zoom y vimos como él aparentemente ingresa a un local más adelante... Pero no se distingue a cuál...”, contó a Metro Ecuador, Morales.

Alex Morales fue reportado como desaparecido este 18 de junio. Imagen: Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio de Gobierno

Lo que cuenta Karina sucedió alrededor de las 07h00 de la mañana. Los familiares de Alex se enteraron de la desaparición alrededor de las 13h00.

“Como tiene compañeros ahí que viendo que no llegaba y tenía que hacer una presentación... Entonces ven que está el carro de mi hermano en el parqueadero y miran en las filmaciones lo que comenté...”, agrega la hermana de Morales.

Sus familiares encontraron las pertenencias en el vehículo. Además, ya formalizaron la denuncia en la Fiscalía y en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED). Sin embargo, Karina Morales señaló que aún no les asignan un fiscal y un agente investigador.

¿Cómo estaba vestido?

Alex Morales vestía una camisa roja de cuello redondo, un pantalón azul oscuro y unos zapatos blancos. Además tenía un reloj digital en la muñeca izquierda y no estaba ni con gafas, ni lentes

Lo último que se supo

Asimismo, según los familiares, tuvieron conocimiento de que se hace un retiro de USD 100 de una de las tarjetas de Alex, en un centro comercial del sur de Quito.

“No es un comportamiento normal de mi hermano... Él es un muchacho responsable con su trabajo y con su familia... Le amamos, le esperamos, lo que nos importa que esté bien... Si alguien lo tiene, que entiendan que es un hermano, un hijo, un tío... Que por favor, la ciudadanía ayude a compartir lo imagen, si lo ven den aviso a las autoridades”, agregó Karina.