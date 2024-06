Inca Kola “ecuatoriana” abre debate en redes: Usuaria se hace viral con descubrimiento en el extranjero

Con la evolución de las redes sociales dificultosamente pequeños detalles pasen desapercibidos. En esta oportunidad fue una peruana la que acaparó la atención a través de TikTok al percatarse de algo realmente increíble en una botella de Inca Kola.

El curioso hecho se dio durante su estadía en Miami, Estados Unidos; y no tardó en compartirlo con sus connacionales, quienes al igual que ella se mostraron realmente indignados.

Con el objetivo de comprar productos peruanos, la usuaria @trinywendorff se acercó a un supermercado, pero su visita se vio dañada por la desagradable sorpresa. Y es que al agarrar una Inca Kola de botella se percató que en la tapa estaba impresa la bandera de Ecuador y no de Perú.

Se hizo viral con su descubrimiento en botella de Inca Kola

El desconcertante detalle desató la molestia tanto de la usuaria como de las más de 100.000 personas que vieron el video a través de TikTok. ¡¡¡¿Alguien me explica esto?!!! ¡¡Que me da algo!! Hoy en Miami”, escribió la internauta.

Por si fuera poco, la emblemática bebida peruana estaba ubicada en la sección de productos ecuatorianos. Otro detalle desconcertante que no fue del agrado de sus connacionales, quienes sin ánimos de ofender recalcaron la importancia de la Inca Kola en la cultura peruana.

¡Con mi sabor nacional no te metas! ¡Incluso la de acá sabe distinta a la de Perú, pero ya con banderita de otro país! ¡No te pases!”, manifestó la usuaria. Y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Soy ecuatoriana, pero al César lo que es de César esa cola no es nuestra y punto”, “Y nos llaman plagiadores”, “¿De qué me perdí?”, “Es humorada ¿cierto?”.

Aún se desconoce el motivo por el cual la botella está identificada con la bandera de Ecuador. Algunos especulan que la empresa hizo base en este país, por lo que pertenecería a su producción; pero no hay prueba de lo dicho.