Daniel Noboa dijo que sicarios habrían sido enviados por narcos para matarlo, según entrevista con The New Yorker

Daniel Nobo dijo que sicarios habrían sido enviados por narcos para matarlo. Fotografía de Fred Ramos para The New Yorker

The New Yorker publicó una entrevista que tuvo el periodista, Jon Lee Anderson, con el presidente de la República, Daniel Noboa, que fue publicada este lunes 17 de junio de 2024. La entrega titulada: “La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos” aborda varios temas con el primer mandatario. Sin embargo, uno en particular llama la atención al inicio de la publicación.

PUBLICIDAD

Previo a iniciar la entrevista con Lee Anderson, Noboa le explicó que “una docena de sicarios habían sido interceptados cruzando la frontera desde Colombia, aparentemente enviados por narcotraficantes para matarlo”.

“Cuatro de los posibles asesinos habían muerto en un tiroteo con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. El resto estaba detenido, pero presumiblemente había otros por ahí. Ahora que era presidente, dijo con una risa arrepentida, nunca volvería a estar fuera de peligro”, agrega la entrega sobre el hecho revelado por The New Yorker.

Daniel Nobo dijo que sicarios habrían sido enviados por narcos para matarlo, según entrevista con The New Yorker. (Photo By Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images) (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

Este martes 18 de junio de 2024, varios medios de comunicación solicitaron la información a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa.

Desde la cartera de Estado se señaló: “Al respecto: No vamos a emitir declaraciones sobre comentarios emitidos por un medio de comunicación del cual no conocemos su veracidad, nuestra prioridad es la seguridad y defensa del país. Sin embargo, el órgano que podría darles luces sobre sus consultas es el CIES, ya que de ahí parten o no las alertas”.

Asimismo, la Policía Nacional indicó que “respecto a la consulta realizada, se van a realizar las coordinaciones pertinentes con las unidades encargadas”. Posterior a ello no se ha emitido más información oficial respecto al tema.

Un diplomático extranjero le confirmó la información sobre los sicarios al periodista

Jon Lee Anderson, en el siguiente párrafo, escribe que tras la conversación con Noboa tuvo la confirmación sobre los sicarios: “un diplomático extranjero en Quito me lo confirmó más tarde”.

PUBLICIDAD

Asimismo, agrega: “el diplomático se sorprendió de que Noboa estuviera hablando de un incidente altamente confidencial, pero, dijo, el nuevo Presidente aún no dominaba el arte de la discreción”.

El periodista cuenta que pasó varias semanas viajando junto a Daniel Noboa y descubrió que “hablaba sin filtros sobre la mayoría de las cosas, incluidas sus peligrosas circunstancias”.

En la publicación se abordan varios temas que rodean al presidente de la República, sobre todo la campaña que Daniel Noboa emprendió en contra de las bandas narcoterroristas, quienes han sido el génesis de incremento de la violencia e inseguridad en el país.