Quito: los sectores donde habrá cortes de luz hasta las 15h00 de este lunes 17 de junio

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) publicó los horarios donde habrá cortes de luz hasta la s15h00 de este lunes 17 de junio de 2024. La institución publicó los horarios y sectores.
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“Presentamos el cronograma de suspensiones del servicio eléctrico, horarios y sectores, para este lunes, 17 de junio de 2024″, informó la EEQ, hace poco desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Suspensión del servicio eléctrico hasta las 15h00
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES, SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES, LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO), LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO, LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN, EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA.
RIO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA, CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS, PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE, COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA, SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS, CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.