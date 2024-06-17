Quito: horarios y sectores donde habrá cortes de luz hasta las 23h00 este lunes 17 de junio

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) publicó los horarios donde habrá cortes de luz hasta la 23h00 de este lunes 17 de junio de 2024. La institución publicó los horarios y sectores.
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“Presentamos el cronograma de suspensiones del servicio eléctrico, horarios y sectores, para este lunes, 17 de junio de 2024″, informó la EEQ, hace poco desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Horarios y sectores
De 16h00 a 18h00
CONOCOTO
SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONAJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL. CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO.
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD, EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO, FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA.
De 18h00 a 20h00
OLÍMPICO, EL BOSQUE, LA CAROLINA, SAN RAFAEL, TUMBACO, PEREZ GUERRERO, SANGOLQUÍ EUGENIO ESPEJO.
De 20h00 a 22h00
CHIMBACALLE, LA FLORESTA, ALANGASI, IÑAQUITO, DIEZ NUEVA, SANTA ROSA, INGA BAJO, LOS BANCOS, POMASQUI.
De 22h00 a 23h00
CRISTIANIA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS. COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS. AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL. CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBAL. SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ.