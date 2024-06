Desde su cuenta de X (antes Twitter), una periodista denunció haber sido víctima de acoso por parte de un elemento de la Policía Nacional en el sistema de transporte Metro de Quito.

PUBLICIDAD

Según contó ella en el hilo de la publicación, el servidor policial esperó a que ella se levante del asiento y, mientras esperaba al tren del Metro:

“Él se acercaba y me comenzó a grabar de espaldas. Cuando volteo y me doy cuenta, el baja el celular de forma brusca; pasó alado mío y vi cómo el teléfono estaba en cámara”.

Asimismo, contó que en servicio al cliente del Metro de Quito, le indicaron que tenía que poner la denuncia ante la Fiscalía, debido a que se trataba de un servidor público.

“Y yo digo, ese ‘ser humano’ a cuanta gente no habrá grabado de la misma manera, ¿con qué fin? No lo sé, aprovechándose del trabajo que tiene... Lo cierto es que no deberíamos pasar por estas cosas. Nadie...”, expresó.

Periodista denunció acoso por parte de un policía en Quito. Imagen referencial (Tatiana Lavrova/Getty Images)

Policía Nacional recibió su denuncia

En el mismo hilo de la red social X, la Policía Nacional respondió a la denuncia que hizo la periodista: “lamentamos este hecho e inmediatamente iniciaremos las investigaciones pertinentes”.

Metro Ecuador solicitó información sobre el hecho y la Policía Nacional dio a conocer que el uniformado entro en un proceso administrativo disciplinario.

PUBLICIDAD

Sobre el protocolo “cero acoso” en el transporte municipal

El protocolo ‘Cero Acoso’ es una estrategia, donde las usuarias y usuarios del transporte público municipal pueden enviar un SMS al 6367, con la palabra ‘acoso’, inmediatamente, desde el centro de control se comunicarán, luego el conductor recibirá una llamada y en la próxima parada frenará, no abrirá las puertas hasta que llegue el personal de seguridad, para tomar el procedimiento respectivo.

Asimismo, en el Metro de Quito, las y los usuarios podrán denunciarlo con el personal en las estaciones, como también en los intercomunicadores con solo decir la palabra acoso.