VIDEO: sujeto apuñaló a ciudadano tras resistirse a robo en el sur de Quito

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto agredió a una persona con un cuchillo tras resistirse a ser asaltado, en el sur de la capital. Tras una alerta del ECU 911, el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional se trasladó hasta el sector de La Ecuatoriana, sur de Quito, en las calles S48.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, los moradores manifestaron a los uniformados que un ciudadano fue apuñalado y el causante del hecho estaba al interior de su domicilio.

Los gendarmes, inmediatamente, tomaron contacto con el padre de la víctima, quien señaló que llevaría a su hijo herido por sus propios medios a una casa de salud. Asimismo, les dio a conocer a los policías que la herida habría sido realizada con un arma blanca, a la altura del pecho.

De igual manera, los mismos moradores señalaron haberle agredido al presunto agresor con palos para quitarle el cuchillo con el que habría causado las heridas a la víctima.

La presunta arma del delito fue entregada al personal policial, mientras la ciudadanía moletas pedían: “¡Que se vayan del barrio ya no es la primera vez!”, respecto al agresor.

¿Cómo sucedió el intento de robo?

La víctima estaba bajando a encontrase con su padre, que también vive en el sector. Allí saludó con un amigo, y, mientras estaban hablando, apareció el sujeto, quien le dijo: “pasa todo lo que tienes”.

Sin embargo, cuando lo enfrentó y se resistió al atracó, le propinó golpes en la cara, le botó al piso, le pateo y ahí le apuñaló.

A continuación el video:

Intentó esconderse pero aprehendido

El propietario del domicilio -donde estaba el agresor- permitió el ingreso de la Policía al inmueble, donde al interior estaba el departamento del presunto infractor. Al llamar a la puerta, una mujer les aseguró a los gendarmes que el sujeto ya no estaba ahí.

Sin embargo, tras registrar el domicilio, lo encontraron en unos de los cuartos utilizado como bodega, debajo de una cama. Los elementos de la Policía Nacional procedieron con la inmediata aprehensión, no sin antes darle conocer sus derechos. APREHENDIDOS: Anderson C. de 27 años de edad de nacionalidad Ecuatoriana. No presenta antecedentes penales. INDICIOS: un arma blanca cuchillo.