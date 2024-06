Proyecto de Ley busca prohibir exhibir las carcasas enteras de animales recién faenados

Todavía está en construcción, ya que en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional aún llegan propuestas que formen parte del articulado. Pero uno de los aspectos que ha llamado la atención del proyecto de Ley de Defensa de los Animales No Humanos, en redes sociales y que se está haciendo eco es la prohibición de exhibir las carcasas enteras de animales no humanos recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales. Así se detalla en el artículo 35, literal f.

Tal cual así dice el proyecto de ley, que enumera además una larga lista de prohibiciones similares. Pero referente al punto arriba expuesto, significa que no se podría asar cuyes ni pollos ante la vista pública. Tampoco sería posible exhibir los cangrejos en los cangrejales. Dentro de una de las propuestas del proyecto de Ley está que se prohibiría:

Transitar, alimentar, pastorear o comercializar en espacios públicos: aves, ovinos, bovinos, caprinos, porcinos y otros animales no humanos, destinados al consumo;

No comercializar en espacios públicos la leche cruda extraída directamente del animal no humano;

Cocinar o colocar animales no humanos vivos vertebrados o invertebrados en recipientes de agua hirviendo;

Mutilar o deformar partes del cuerpo de un animal no humano ni siquiera por razones de crecimiento, engorde, manejo o alimentación;

Reproducción, recolección, cría y comercialización de nuevos animales no humanos silvestres, exóticos o invertebrados para consumo;

Sacrificar animales para prácticas religiosas, creencias o convicciones;

Dar muerte a animales no humanos través mediante prácticas crueles de descarte como asfixia, trituración, incineración, aplastamiento u otros;

Aplicar técnicas o prácticas que ocasionen daño, muerte o sufrimiento a las abejas sin aguijón y Apis mellíferas al extraer los productos derivados de estas;

La destrucción de colmenas o nidos de las abejas sin aguijón y Apis mellíferas;

Incluso, las empresas de marketing deben estar atentas ya que en el borrador se prohíbe utilizar la imagen de animales no humanos en publicidad para transmitir miedo, violencia, ataques, agresividad y otras situaciones que estigmaticen a los animales no humanos como peligrosos.

Para Yeseña Guamaní, proponente del proyecto de Ley para la Protección de los Animales de Compañía, en una reunión por zoom que tuvo con dicha Comisión Legislativa el 18 de mayo de este año, la iniciativa del proyecto legal busca -entre otros aspectos- fomentar la tenencia responsable y respetuosa de los derechos animales.

Además, dijo que “el cumplimiento de este objetivo requiere de un cuidado corresponsable a nivel público y privado, a fin de que las infracciones leves, graves y muy graves, como la comercialización, el maltrato, la no atención médica, la no vacunación, la mutilación, experimentación ilícita u otras, sean conocidas y sancionadas oportunamente, en defensa de su bienestar”.

Por su lado, la médico veterinario Shady Heredia enfatizó en que todos los animales son sujetos de derechos y protección sin distinción, según el dictamen de la Corte Constitucional. “Tanto animales de compañía, como de trabajo, consumo, silvestres y otros deben contar con protocolos especiales de tratamiento o tenencia, en el marco del respeto a sus derechos y a los de la naturaleza de la que son parte”, destacó.

Al concluir la sesión, el presidente de la mesa legislativa, Guido Vargas dijo que los animales forman parte de la naturaleza y la biodiversidad del país, por lo que es necesario construir una ley con criterios específicos que permitan protegerlos en respeto irrestricto a la Constitución

Recordemos que aún no existe el texto final del proyecto de la ley de defensa de los animales no humanos. En la página de la Asamblea se puede ver claramente que no va ni por el primer debate. Así que los empresarios, además, no deberían avocarse solo a un articulado.

Asimismo, acotar que en 2022, la Corte Constitucional resolvió la acción de hábeas a favor de la mona chorongo llamada ‘Estrellita’. Por tanto, se determinó que los animales son sujetos de derechos y dispuso que se elabore una ley que se apruebe en dos años.